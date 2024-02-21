Закон о мобилизации ударит по экономике: люди уже выводят депозиты, бизнес кричит об изменениях

Обновленный законопроект о мобилизации, который Верховная Рада уже поддержала в первом чтении, "разнесли" со всех сторон. Недовольны и рядовые украинцы, и бизнес, и сами нардепы. В частности, несовершенный документ представляет угрозу для бизнеса, который, в конце концов, может уйти в "тень", и в целом для экономики государства, которая и так не слишком крепко держится на ногах.

Об угрозах нового закона о мобилизации для бизнеса, экономики и кошельков рядовых украинцев читайте на ТСН.ua.

Законопроект о мобилизации, если он окончательно будет принят в нынешнем виде, может повлечь за собой социальный и экономический кризис в Украине. Поэтому бизнес и часть нардепов настаивают на том, что перед принятием документа в целом к нему следует внести существенные изменения.

Арест счетов – украинцы забирают депозиты

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Больше всего дискуссий в обществе и парламенте вызывают предусмотренные законопроектом санкции в отношении мужчин, которые не явились в ТЦК или проигнорировали повестку. Речь идет об аресте счетов, движимого или недвижимого имущества, запрете на пользование автомобилем, ограничении консульских услуг.

В частности, что касается ареста банковских счетов, то украинцы в предвкушении угрозы принялись активно забирать свои гривневые депозиты. О заметном оттоке в январе сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Так, вклады в гривне сократились на 3,2% или ("минус" 51,3 млрд. грн.) до 1577,1 млрд. грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения гривневых депозитов с начала большой войны. В то же время вклады бизнеса сократились на 3,5% (32,5 млрд. грн.), населения – на 2,6% (18,8 млрд грн). Украинцы также сократили свои валютные вклады на 2,1%, в то время как бизнес увеличил такие вклады на 3,2%.

Гетманцев назвал сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года сезонным явлением, в то же время допустив, что это могло быть связано с нормами законопроекта о мобилизации.

"Нормы законопроекта, которые предусматривают блокирование банковских счетов, не будут поддержаны", – заверил в то же время нардеп.

Угроза для фермеров – конфискация сельхозтехники

Настоящий ажиотаж подняло и заявление нардепа от "Голоса" Юлии Клименко, заявившей, что в документе есть нормы, которые даже позволят конфисковать сельхозтехнику у малых фермеров, запрещать ее перемещение и продажу. Очевидно, что это будет иметь серьезные экономические и социальные последствия.

Однако в Раде есть противники такой идеи. К примеру, в комментарии ТСН.ua нардеп от "Слуги народа", член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявил, что такие нововведения будут заблокированы.

"Данные нормы нельзя поддерживать, их нужно исправлять. Фермеры – одна из отраслей экономики, наиболее пострадавшая за время полномасштабной войны. Войска орков целенаправленно били по хозяйствам фермеров, похищали технику, уничтожали животноводческий комплекс. И сегодня фермеры сами разминируют, ищут ресурсы, как посеять и как собрать. Комбайны, тракторы и другая агротехника точно не нужны войску", – подчеркнул народный избранник.

Комбайн / Фото: pixabay.com

Он также отметил, что блокирование перемещения техники между областями будет иметь катастрофические последствия при сборе урожая, перемещении зерна.

"Что касается запрета продажи, перемещения техники предпринимателей – мы обсуждали несколько недель назад на фракции. Депутаты выразили свое мнение правительству, что это нельзя внедрять, невозможно в демократической стране отбирать технику у физических лиц. Не понимаю, почему Кабмин снова всунул данную норму, ее нужно исправлять", – подчеркнул Соломчук.

Замечание бизнеса к законопроекту о мобилизации

Европейская Бизнес Ассоциация

Намного больше замечаний к законопроекту есть у представителей бизнеса. На сайте Европейской бизнес ассоциации опубликовали заявление, в котором на 100 страниц выписали свои претензии. В ЕБА предупреждают о "неисправимых последствиях" для экономики, если законопроект в нынешнем виде пройдет дальше.

В частности, речь идет о регистрации в электронном кабинете призывника. В ЕБА отмечают, что это не должно быть обязанностью, поскольку не все граждане Украины имеют технические средства и доступ в Интернет. Они выступают и против нормы, что днем вручения повестки является не день ее получения, а день ее отправки: опасаются, что фактически любого можно будет обвинить в уклонении без предоставления реальных доказательств. А еще непонятно, как будет работать обязательный военный учет граждан, постоянно проживающих за границей.

В то же время бизнес-сообщество поделилось рядом предложений, в частности, важно:

закрепить в законодательстве срок бронирования работников в 12 месяцев, чтобы синхронизировать его с решением по критичности такого предприятия для национальной экономики;

разрешить военнообязанным обновлять свои учетные данные после решения о бронировании без потери брони;

переосмыслить меры влияния, потому что, кажется, они будут иметь больше коррупционной и карательной, а не мотивировочной составляющей.

ЕБА также обратилась к главе комитета по безопасности Рады Александру Завитневичу с призывом создать рабочую группу для доработки проекта до второго чтения, куда просят внести и представителей бизнеса. Если этого не будет, там прогнозируют непоправимые последствия для экономики и в целом страны.

Бизнес

Украинская Рада Бизнеса

Украинская Рада Бизнеса, объединяющая более 100 ассоциаций, заявила, что некоторые критические замечания к законопроекту были учтены, но призвала изъять другие предложения, которые могут повредить уже работающему в режиме "выживания" бизнесу.

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Организация выступает против разрешения военным изымать частный транспорт для военных нужд без надлежащего надзора и против отправки повесток через Интернет.

В УРБ среди прочего заявили, что компании, поставляющие вооружение для ВСУ, также должны иметь возможность предотвратить призыв всех своих сотрудников на военную службу.

IТ-сектор

Бизнес-ассоциации требуют большей ясности по поводу того, как обеспечить отсрочку от призыва на службу для критически важного персонала, особенно в высококвалифицированных секторах.

По словам главы IТ-ассоциации Марии Шевчук, из 360 тыс. работников IТ-сектора, являющегося ключевым экспортным сектором Украины, лишь около 1% имеют отсрочку от призыва. В то же время, около 75% рабочей силы отрасли – мужчины.

IТ-сообщество также беспокоят положения нового законопроекта, предусматривающие онлайн-призыв, короткие сроки для обновления личной информации в Интернете, а также отмену отсрочки для получающих второе высшее образование.

"Мы упорно призываем власть к диалогу с бизнесом, чтобы нас услышали. Мы могли бы развиваться, платить больше налогов, обеспечивать армию, ведь сейчас существуют проблемы с донорской поддержкой в целом", – подчеркнула Шевчук.

НБУ готовит ограничения на денежные переводы

Вероятно, в предвкушении того, что после окончательного принятия скандального законопроекта о мобилизации украинский бизнес может пойти в "тень" и начнет выплачивать зарплаты работникам прямо на карты в обход налогов, НБУ предложил ограничить суммы и частоту денежных переводов по реквизитам банковских карт, а также наличные переводы через терминалы самообслуживания.

Профильный подкомитет парламента и НБУ подготовят необходимые изменения в законодательство, сообщил Гетманцев.

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Нардеп пояснил, что ограничения планируют установить для борьбы с мискодингом (схема манипуляций банковскими системами для сокрытия реального происхождения платежей; подмена назначения платежа в банковской эквайринговой сети) и теневыми финансовыми операциями. Эти ограничения планируется ввести исключительно на период действия военного положения.

По словам Гетманцева, в сегменте безналичных платежей есть отдельные схемы для осуществления запрещенных видов хозяйственной деятельности. В частности:

незаконная организация и проведение азартных игр;

легализация средств, полученных преступным путем;

мошеннические схемы с использованием фишинга;

использование виртуальных активов для проведения серых и теневых операций.

Банковская карта / Фото: pixabay.com

Что предлагает НБУ:

изменения в Закон Украины "О платежных услугах" по поводу усиления требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличения размеров штрафов за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке;

установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы трансакций, их количества;

установить предельные суммы наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.

Что изменят в законопроекте о мобилизации ко второму чтению

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на следующий же день после принятия мобилизационного законопроекта в первом чтении заверил, что до второго чтения документ претерпеет изменения.

Нардеп указал, что "вопрос к нему есть у всех", поэтому продолжается работа над следующими положениями:

в отношении людей с инвалидностью и ухаживающих за ними (оставят все в редакции действующего законодательства);

вопрос отсрочки для аспирантов еще не решен, ищут компромисс;

блокирование личных счетов граждан неприемлемо.

"Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", — заявил Арахамия.

Заметим, в законопроект о мобилизации поданы уже более 1300 правок, поэтому его рассмотрение в Раде на этой неделе, вероятно, не состоится. Об этом сообщили в Комитете по нацбезопасности, обороне и разведке.

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