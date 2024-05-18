Закон о мобилизации вступил в силу: обновление данных, штрафы, конфискация авто, отсрочка, ВВК – все изменения с 18 мая

В Украине с сегодняшнего дня – 18 мая 2024 года – новый закон о мобилизации вступает в силу. Для всех военнообязанных украинцев наступает "горячая пора". Кому уже сегодня нужно явиться в ТЦК, какие данные нужно обновить, почему и у кого будут забирать авто и какие штрафы придется платить уклонистам – обо всех изменениях, ожидающих украинское общество с 18 мая 2024 года в эксклюзиве TСН.ua. рассказала Виктория Панченко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ С 18 МАЯ!

Закон о мобилизации вступил в силу

В субботу, 18 мая 2024 года, закон о мобилизации вступает в силу, и в Украине начинают действовать новые правила мобилизации.

Согласно новому законодательству, предусмотрено снижение призывного возраста для мужчин с 27 лет до 25 лет. Хотя это правило заработало еще с апреля 2024 года, когда президент Украины подписал закон №3127.

До этого украинцы от 18 до 27 лет считались призывниками и могли пойти служить добровольно, а вот мобилизовать их могли только с 27 лет. Теперь же мобилизовать могут и тех, кому исполнилось 25 – их переводят из категории призывников на учет военнообязанных.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому медиа объяснил, почему пошел на такой шаг и подписал документ.

"Нужно готовить бригады, которые придут на замену тех бригад, которые уже два года стоят на фронте. Чтобы это сделать, чтобы это была адекватная замена, людям нужно тренироваться и быть в серьезном физическом состоянии. При всем уважении к нашим воинам, но мы говорим о том, что есть разница между 25-летним воином и 50-летним воином. Это и факт. На разных направлениях разные вызовы, разная война и разные технологии", - подчеркнул глава государства.

Непосредственно с 18 июня 2024 года все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК, ЦНАПе или электронном кабинете – что может быть хорошей альтернативой, чтобы не стоять в очередях.

Обновить данные необходимо в течение 60 дней – до 16 июля 2024 года.

Примечательно, что находящиеся на военном учете женщины-медики и фармацевты также должны пройти эту процедуру.

До 17 июля 2024 года включительно актуализировать свои номера телефонов, электронный адрес, место жительства, состояние здоровья, семейное положение и мужчины, находящиеся за границей. Если это не будет сделано, то такие лица останутся за границей без возможности воспользоваться консульскими услугами и самое главное – они не смогут получить загранпаспорт.

Об этом "позаботилась" украинская власть, выдав соответствующее законодательство решение. Но если военнообязанный был в военкомате условно 17 мая 2024 года и обновил свои персональные данные, то ему не нужно потом идти и делать это снова.

Кому не нужно идти в ТЦК

В то же время есть те, кому в ТЦК идти не нужно, даже после вступления закона в силу. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет, исключенных из военного учета. Этот факт должен быть указан в государственных реестрах и военных билетах граждан. Напомним, что согласно новому закону о мобилизации, исключению из военного учета в ТЦК подлежат те, кто: прекратил гражданство Украины; признан ВВК непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе, то есть те, кому за 60 лет.

Военная подготовка и отсрочка

Срочную службу в Украине заменят базовой военной подготовкой сроком на три месяца. Молодым людям до 25 лет нужно будет выбрать время и место прохождения такой подготовки. А с 2025 года в учебных заведениях всех форм собственности введут общевойсковую подготовку.

Мобилизация студентов в особый период не предусмотрена для тех, кто учится по дневной или дуальной формам и получает уровень образования, превышающий ранее полученный.

Также в законе о мобилизации указано, что мобилизации в особый период не подлежат: аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру (независимо от того, обучается человек на контракте или бюджете); научные работники и преподаватели вузов и техникумов, имеющие научную степень и работающие не менее чем на 0,75 ставки по основному месту работы; педагоги в школах, работающих не менее чем на 0,75 ставки по основному месту трудоустройства.

Отсрочка от мобилизации

Добровольцы, самостоятельно пришедшие в ТЦК для включения их в ряды ВСУ без повестки, получат отсрочку на два месяца для решения личных дел и подготовку. Также с 2024 года забронированы все работники Нацполиции Украины.

Что касается органов госвласти и местного самоуправления: там могут быть забронированы только руководители этих организаций. Что касается госслужащих категорий "Б" и "В", то среди них может быть забронировано до 50%. А вот кому нардепы сделали настоящий подарок – так это себе, конечно. Потому что каждый народный депутат сможет забронировать от мобилизации два своих помощника. Еще право на бронь имеют владельцы критически важных предприятий, даже если они там не работают, а только владеют ими.

Демобилизация

А вот норма о демобилизации после 36 месяцев военной службы была исключена из нового закона. Сейчас в Кабинете министров работают над отдельным документом, определяющим нормы о демобилизации.

Как будут вручать повестки

Вручение повесток тоже не отменяется. Более того, есть интересные нюансы. Нардеп и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский отметил, что повестку будут вручать только под личную подпись по-прежнему. А повестка, брошенная в почтовый ящик, не будет считаться должным образом врученной. Хотя мы встречали мужчин, которые именно таким образом раньше и получали "письма счастья" от ТЦК.

Должен заработать электронный кабинет

В парламентском комитете по национальной безопасности, обороне и разведке ранее заверили, что через электронный кабинет призывника или по электронной почте вручение повесток не предусмотрено. Тогда что же будет этому в электронном кабинете, который должен заработать с 18 мая 2024 года? Планируется, что через него можно получать различные документы и подавать заявление на получение статуса УБД.

Наказание за нарушение мобилизации

Есть и другие изменения в мобилизационных процессах, которые начинают действовать с 18 мая 2024 года. Например, если повестка вручена по всем правилам, но вы по определенным причинам проигнорировали ее и не сообщили ТЦК о причинах неприбытия или так и не обновили свои данные, одним словом нарушили закон о мобилизации – придется отвечать. И здесь на помощь ТЦК приходит полиция, потому что военнослужащие могут обратиться к правоохранителям с запросом об административном задержании и доставке такого нарушителя в военкомат.

Также читайте Новый закон о мобилизации вступил в силу: каковы основные изменения и кого они касаются

Если в течение пяти дней полиции не удалось разыскать и доставить военнообязанного, ТЦК направляет заказным письмом такому лицу требование явиться в военкомат. Требование считается врученным с момента, когда работник почты ставит подпись о получении адресатом, либо – отметку о том, что адресат отказался получать документ, либо его невозможно вручить по месту регистрации. Что может быть дальше, объясняют юристы.

"В случае если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования ТЦК СП не выполнил, в отношении нарушителя применяются меры воздействия в виде лишения права управления автомобилем на срок до выполнения требования ТЦК СП".

Как будут стимулировать идти в ТЦК?

Мобилизация в Украине в 2024 году имеет некоторые сюрпризы. С 18 мая полиция и представители ТЦК получили право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность. То есть на период военного положения граждане должны иметь военный билет. Кроме того, полиция и представители ТЦК смогут фиксировать данную процедуру на видео. Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко рассказал, что работники военкомата с помощью единого государственного реестра смогут проверять, обновил ли военнообязанный свои данные.

Все "ограниченно пригодные" – снова на ВВК

Обновить свои данные и снова пройти ВВК нужно будет всем, кто имеет статус "ограниченно пригодного", ведь теперь есть только два понятия: пригодный и непригодный.

Военнообязанных могут определить "пригодными" еще по нескольким критериям: пригодный по отдельным специальностям (например, сюда принадлежат кандидаты на поступление в высшие военные учебные заведения) и пригодный для выполнения специфических задач.

Непригодными военнообязанные также могут признать, однако с определенными уточнениями: непригодны к военной службе с исключением из военного учета; временно непригодны, нуждающиеся в лечении и непригодные к военной службе с пересмотром через шесть месяцев.

И если раньше военным медикам не на что было опираться в определении пригодности или непригодности человека к службе, то Минобороны обнародовало список заболеваний, с которыми могут мобилизовать. Соответствующий приказ Минобороны Украины с 27 апреля опубликован на сайте Верховной рады.

В приложении с болезнями, состояниями и физическими недостатками, определяющими степень годности к военной службы или службы в военном резерве, говорится, что граждане могут делиться на несколько категорий. Согласно этим категориям военнообязанные либо идут на фронт, либо будут служить в тылу. Однако все в рамках закона и объективно, уверяют в департаменте здравоохранения Министерства обороны Украины.

Лицо не должно приходить в ВВК по собственной инициативе. Направление на ВВК должно предоставить орган или лицо.

Также, в действующем законодательстве четко прописано, что медицинские осмотры должны длиться не более 14 дней, в случае дополнительных медицинских обследований и решения ВВК должны выдаваться человеку под подпись на руки. Установлены сроки действительности решений ВВК: 5 лет в мирное время и год – в военные.

Также уменьшили коррупционные риски, так считает Владимир Куля из адвокатского объединения "Актум". Теперь, если человека признают непригодным с исключением из военного учета, это решение должно утвердить еще одна ВВК – выше по статусу. Кроме того, во время мобилизации в 2024 году появилась возможность подавать документы на ВВК в электронной форме.

С какими болезнями могут мобилизовать

А теперь давайте перейдем к болезням, с которыми вас могут признать пригодными к службе в армии. Этот список вас точно поразит. С клинически излеченным туберкулезом можно служить в ТЦК и частях обеспечения, а если у вас только "остаточные явления" после излеченного туберкулеза, то таких мужчин вообще признают пригодными.

С ВИЧ непригодны только те, у кого он прогрессирует. Другие носители вируса могут либо служить в тыловых частях и ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях – на фронте.

Военнообязанные с инфекционными болезнями, передающимися половым путем, временно непригодны и нуждаются в лечении. По раку – вполне пригодны те, кто страдает болезнью на стадии устойчивой ремиссии. С учета снимут только неоперабельные и с метастазами по телу.

Тех, кто прооперировал первичную опухоль или она у них медленно прогрессирующая, могут направить на службу в тыл. То же, если у них рак кожи или нижней губы.

Люди с тяжелыми и умеренно выраженными стойкими психическими расстройствами считаются непригодными к военной службе с исключением из военного учета.

Военнообязанные с легкими психическими проявлениями считаются пригодными для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Весь список болезней можно посмотреть в документе на сайте Верховной Рады.

Мобилизируют ли лиц с инвалидностью

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации лица с инвалидностью согласно заключению ВВК. Они могут быть призваны на военную службу только по их согласию и только по месту жительства.

Мужчины от 25 до 55 лет, получившие ІІ или ІІІ группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны пройти медицинское освидетельствование повторно, чтобы подтвердить его выводы.

Однако это условие не касается военнослужащих – получивших травмы при участии в боевых действиях.

Более того, вероятно, те лица, которые имеют документы, подтверждающие статус человека с инвалидностью, не должны идти в ТЦК. Им должно поступить приглашение.

Если вам придет повестка, нужно прийти в военкомат в указанное время и иметь с собой соответствующие документы.

Мобилизация заключенных

Есть еще одна категория граждан, которых смогут мобилизовать – заключенные. Владимир Зеленский 17 мая подписал законопроект №11079-1, регулирующий эти вопросы. А потенциал вероятных мобилизованных осужденных достаточен – 20 тысяч мужчин.

Штрафы для уклонистов

А вот тех, кто обязан обновить данные или явиться в военкомат, но упорно этого не делает, ждет "сюрприз" – драконовские штрафы за нарушение мобилизационного законодательства.

Верховная Рада Украины 9 мая поддержала во втором чтении, а президент подписал 17 мая 2024 года законопроект №1037. В соответствии с документом, который вступает в силу, 18 мая 2024 года, за нарушение законодательства об обороне и мобилизации платить обычным гражданам придется от 17 000 до 25 500 грн, а должностные и юридические лица "влетят" в еще большую копеечку — выложить из кармана придется уже от 34000 до 51000 грн.

Такие суммы выписываются в военное время, в мирное – в разы меньше. В то же время депутат Верховной Рады, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас сообщил, что за каждое нарушение правил военного учета лицо может быть оштрафовано отдельно.

Заочные штрафы и задержание за нарушение

Еще из интересного – становятся возможны так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. Потому что теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе. То есть сейчас ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. Причем при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного.

А после вступления закона в силу выписывать штрафы смогут непосредственно ТЦК. Мужчины, получившие несколько штрафов за уклонение от мобилизации, будут привлекаться к уголовной ответственности. Такое громкое заявление сделал член оборонного комитета Совета Александр Федиенко.

Также читайте Обновить данные военнообязанного в ЦПАУ: как это работает и какие документы брать с собой

Однако в ВР зарегистрировали новый законопроект, где вместо уголовной ответственности за "уклонение" предусмотрен штраф до 85 000 грн. Авторы предлагают вместо лишения свободы сроком от 3 до 5 лет установить штраф от 51 000 до 85 000 грн или общественные работы сроком от 160 до 240 часов, или ограничение свободы до двух лет.

Более того, украинские власти предусмотрели срок наложения штрафов – в течение года с момента правонарушения. Примечательно, что решение о штрафах принимается судами. Если их не оплатить, информацию о нарушителе передадут в исполнительную службу, данные о нем будут внесены в Единый реестр должников, объясняет адвокат Николай Максимов.

Также новым законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции".

Более того, нарушителей военного учета и мобилизации во время действия особого периода могут задержать на три часа для составления протокола, а в необходимых случаях для установления лица или выяснения обстоятельств правонарушения задержать могут – до трех суток.

Уклонистов будут наказывать не только штрафами. Военнообязанные мужчины, которые нарушат правила мобилизации, будут лишать прав управления транспортными средствами. Также в законе предусмотрена и мобилизация транспортных средств. В Минобороны рассказали, как будет работать изъятие авто у населения в пользу ВСУ от 18 мая. Так, изъять могут только транспорт, подходящий для военных нужд у владельцев двух и более транспортных средств.

У депутатов будут забирать авто

Мобилизация авто будет касаться и нардепов. Такое мнение высказала изданию "Телеграф" адвокат Татьяна Кныш. Она пояснила, что в законе о мобилизации используется слово "граждане", когда говорят о тех, у кого могут мобилизовать автомобили. Поэтому народные избранники подпадают под действие этой нормы, несмотря на неприкосновенность.

Экономическое бронирование

Мобилизация в Украине в 2024 году действительно одна из самых горячих тем. И сейчас дискуссия идет о еще одном моменте – экономическом бронировании. Принцип прост – воюй или плати. Оборонный комитет Верховной Рады рассматривает две модели экономического бронирования в Украине. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в парламенте.

В то же время, он добавил, что вторая модель – квота для компаний на бронирование, в рамках которой за каждого забронированного работника уплачивается отдельный налог, равноценный минимальной зарплате военнослужащего ежемесячно. К примеру, он привел людей, работающих в медиа: руководитель может забронировать 10% своих сотрудников, однако каждый месяц должен платить за каждого из них минимальную заработную плату военного — 20 тысяч гривен.

Напомним, в Сети сообщили об "усилении ТЦК" в одной из областей: что говорят в военкомате.

Читайте также ведущие новости дня: