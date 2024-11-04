"Закон о трех ветках": все детали о штрафах или тюрьме за дрова

Штраф или даже тюрьма за дрова – украинцев, которые хранят дома дрова без документов, могут оштрафовать или даже отправить за решетку. Документ – уже на подписи у президента. Сколько придется платить и какой срок грозит нарушителям, говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Штраф и тюрьма за дрова

Теперь ветки или стволы деревьев на обочине дороги забирать домой и использовать для отопления нельзя. Правоохранители могут прийти к таким людям и потребовать документы, подтверждающие законное происхождение дров. Поскольку документов на ветки с обочины нет, возможен штраф или даже заключение. 10 октября парламент принял законопроект №9665, который вносит изменения в Административный и Уголовный кодекс о наказании за хранение дров без документов. Если Зеленский подпишет закон, нарушителями могут стать все жители сел, которые используют дрова для собственных нужд. Об этом отмечает и адвокат Наталья Матвиюк.

Нововведения подразумевают существенные наказания за хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение. Если дров будет меньше чем на 30 000 гривен, то законом предусматривается админответственность, то есть штрафы.

Даже на один ствол или один пенек нужно иметь документы. Если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, то за это придется уплатить от 34 000 грн штрафа, или же получить наказание до пяти лет тюрьмы. Здесь все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств. Если же в вырубке деревьев правоохранители будут видеть тяжелые последствия в условиях военного положения, то наказание будет строже – от 7 до 10 лет.

Пока документ еще ожидает подписи президента Украины, но он уже вызвал немалую обеспокоенность среди населения, особенно среди жителей сельской местности, где дрова используются для обогрева жилья.

Более того, непонятно, как правоохранители будут устанавливать, а когда люди заготавливали дрова – в этом году, в прошлом, или, возможно, и вообще несколько лет назад? А суммы штрафов – просто заоблачные.

Украинское общество тоже отреагировало на этот законопроект с присущим ему юмором – остроумными мемами.

Президент Украины Владимир Зеленский получил документ 15 октября и должен был его подписать до 30 октября, однако подписи до сих пор нет, поэтому закон еще не вступил в силу.

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Напомним, народный депутат Юрий Камельчук заверил, что из-за скандального закона волноваться нужно только тем, кто ворует в больших объемах.

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