Закон об олигархах: что изменится, если богачей записать в специальный реестр

Судя по тексту проекта, главная цель закона — ограничить влияние олигархов на политику и выборы, забрав у них контроль над СМИ.

Президент Зеленский направил закон об олигархах в Раду и на официальном парламентском сайте уже появился текст документа. Народные депутаты от "Слуги народа" говорят, что это только начало пути. А вот критики документа считают, что он вряд ли ограничит влияние олигархов на политику.

О том, что изменится, если олигархов записать в специальный реестр — 3 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Много разговоров было об анонсированном президентом закон об олигархах. Когда документ наконец увидели, он многих откровенно разочаровал. Даже приближенные к Офису президента депутаты говорят: пробелов там хватает, придется их заполнять во время рассмотрения в ВР.

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Сейчас проект предусматривает создание реестра олигархов, куда влиятельных богачей будут включать на основании решения Совбеза — органа, который напрямую контролирует президент. Определено, по каким критериям можно считать олигархом. Это не просто владелец крупных состояний: под определение олигарх подпадают люди, которые кроме миллионов имеют еще влияние на медиа и политику. В СНБО ранее назвали 13 человек, которые могут получить такой статус. Сегодня спикер Дмитрий Разумков, какой входит в Совбез, аккуратно намекает: лучше не давать СНБО таких полномочий. Ведь высшие должностные лица в Украине нередко — сами и есть олигархами или их ставленниками.

"В СНБО возникает конфликт интересов Потому что и председатель Верховной Рады, и президент, и другие должностные лица — они входят в СНБО. И если мы говорим гипотетически, что есть какой-председатель ВР, который связан с олигархами, или премьер министр, то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в список ", — отметил Разумков.

Судя по тексту проекта, главная цель закона — ограничить влияние олигархов на политику и выборы, забрав у них контроль над СМИ. И вот здесь, говорят критики закона, больше всего абсурда.

"Там написано — печатное СМИ. Районная газета, то есть владелец районной газеты — олигарх? У меня ютуб-канал на 296 тыс подписчиков, это больше, чем любой региональный канал — это СМИ ?, — интересуется нардеп Алексей Гончаренко.

В теории закон должен побудить олигархов продать подконтрольные медиа-ресурсы. Кому — также регулируется, переписать телеканал на тещу или кота не получится. Однако эффективность этих норм все равно вызывает сомнения. Ведь, чем олигархов должен напугать факт нахождения в реестре, пока не очень понятно.

"Сам по себе факт нахождения олигархов в реестре говорит о том, что к ним будут усилены меры государственного финансового мониторинга и мероприятия со стороны спецслужб", — отметил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Данил Гетманцев.

А еще олигархам будет запрещено финансировать политические партии. Эта норма уже вызывает насмешки, потому что это и так обычно делается черным кэшем или через подставных лиц.

Новости Украины: закон от Зеленского - уменьшит ли он влияние олигархии на политику

В президентской фракции объясняют: закон — рамочный, он определяет основы. За ним появятся следующие. В частности, закон, регулирующий лоббизм, монополизм и деятельность политических партий.

Топ-чиновников, которые контактируют с олигархами, хотят обязать сообщать об этом. Журналисты не раз замечали, как такие посиделки совпадали с очень неоднозначными решениями руководителей государства.

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