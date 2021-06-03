Закон об олигархах: кто может попасть в список и действительно ли это им чем-то угрожает

Сейчас проект предусматривает создание реестра олигархов, куда влиятельных богачей будут включать на основании решения Совбеза

Президент Зеленский отправил закон об олигархах в Раду и на официальном парламентском сайте уже появился текст документа. Закон живо обсуждают в кулуарах Верховной Рады. Народные депутаты от "Слуги народа" говорят, что єто только начало пути. А вот критики документа считают, что он вряд ли ограничит влияние олигархов на политику.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Когда документ наконец увидели, он многих откровенно разочаровал. Даже приближенные к Офиса президента депутаты говорят: пробелов там хватает, придется их заполнять во время рассмотрения в ВР.

Сейчас проект предусматривает создание реестра олигархов, куда влиятельных богачей будут включать на основании решения Совбеза — органа, который напрямую контролирует президент. Определено, по которым критериям можно считать олигархом. Это не просто владелец больших денег: под определение олигарх подпадают люди, которые кроме миллионов имеют еще влияние на медиа и политику. В СНБО ранее назвали 13 человек, которые могут получить такой статус.

Сегодня спикер Дмитрий Разумков, какой именно входит в Совбез, аккуратно намекает: лучше не давать СНБО таких полномочий. Ведь высшие должностные лица в Украине нередко сами и есть олигархами, или их ставленниками. «В СНБО возникает конфликт интересов. Потому что и глава СНБО — президент и другие должностные лица, они входят в СНБО и если мы говорим гипотетически, что есть какой-то глава ВР, который связан с олигархами, или премьер-министр, то вряд ли он будет поддерживать идею включения такого лица в список», — говорит Разумков.

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Судя по тексту проекта, главная цель закона — ограничить влияние олигархов на политику и выборы, забрав у них контроль над СМИ. И вот здесь, говорят критики закона, больше абсурда.

«Там написано — печатное СМИ. То есть владелец районной газеты — олигарх? У меня YouTube-канал на 296 тыс подписчиков, это больше, чем любой региональный канал — это СМИ?», — рассуждает депутат Алексей Гончаренко.

В теории закон должен побудить олигархов продать подконтрольные медиа-ресурсы. Кому — также регулируется, переписать телеканал на тещу или кота не получится. Однако эффективность этих норм все равно вызывает сомнения. Ведь почему олигархов должен испугать факт нахождения в реестре, пока не очень понятно.

«Сам по себе факт нахождения олигархов в реестре говорит о том, что к нему будут усилены меры государственного финансового мониторинга и мероприятия со стороны спецслужб», — рассказывает Даниил Гетманцев.

А еще олигархам будет запрещено финансировать политические партии. Эта норма уже вызывает насмешки, потому что это и так обычно делается черным кэшем, или через подставных лиц.

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«Продавцы шаурмы финансировали партии, кассиры супермаркетов, бездомные часто финансируют. Чтобы олигарх внес своей рукой вклад в партию, то такого не видел», — убеждает Ярослав Железняк.

В президентской фракции объясняют: закон — рамочный, он определяет основы. За ним появятся следующие. В частности, закон, регулирующий лоббизм, монополизм и деятельность политических партий.

«С коммуникации с Офисом президента понятно, что будут дальнейшие изменения в антимонопольное законодательство, закон о политпартии», — уверяет Евгения Кравчук.

Топ-чиновников, которые контактируют с олигархами, хотят обязать сообщать об этом. Журналисты не раз замечали, как такие посиделки совпадали с очень неоднозначными решениями руководителей.

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