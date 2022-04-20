"Закончим рушник – закончится война": известная художница создает 4-метровую вышивку для победы Украины

Мастер народного искусства, заслуженная художница Украины Александра Телиженко создает почти 4-метровый рушник для победы Украины в войне с Россией.

Коллеги, как и сама художница, называют этот рушник пророческим и верят, что его завершение принесет Украине победу. Концепцию этого произведения на полотне художница разработал незадолго до начала войны, хотя идея его создания возникла еще 20 лет назад. Этот рушник как бы "дождалось своего времени".

Как рассказала ТСН.ua Александра Телиженко, еще два десятка лет назад она задумала создать серию вышитых рушников, которые должны были изображать четыре стихии: воду, огонь, землю и воздух. На воплощение замысла художница потратила немало времени, и за этот период ей удалось вышить только два из четырех рушников.

"Я уже более 20 лет работаю над таким проектом "Стихии жизнетворческие" — то есть вода, огонь, воздух, земля. Так вот на свой юбилей, на 50 лет, я успела сделать только одну стихию, хотя думала обо всех четырех. Но это очень непросто, ведь рушник — это такая академия, которая требует больших знаний, больших умений. Нужно быть и художником и ученым и производственником. И я сделала только рушник "Воду". А на 65 лет я сделала еще одну и то не завершенную работу "Земля священна", и только сейчас мы ее заканчиваем", – рассказывает нам Александра Телиженко.

Над созданием художественного проекта третьего рушника, изобразившего стихию огня, Александра Телиженко работала полгода. Уже готовое произведение художница планировал презентовать на выставке, которая должна была состояться 30 марта, на юбилей автора по случаю 70-летия.

фото/Александры Телиженко

"И я приступила к стихии огня и долго-долго над этим думала. На концепцию ушло у меня пол года, потому что рушник – это благословение, а как-то сказать: "Благословляю огонь"… ну здесь надо подумать. И я думала, думала, и наконец-то сделала. За два месяца до дня своего дня рождения я сделала цветной картон (эскиз. — Ред.) и назва рушника: "Огонь Космический. День Солнца". Рушник длиной 3,6 метра. В эпицентре всей композиции есть солнце в зените, а через весь рушник проходит день солнца, то есть выходя из темноты ночи, из черного, и через почти все эти четыре метра идет цветовой спектр поэтапно, как каждый этап дня: через утро, день, вечер и снова входит в ночь. В общем 23 оттенка входит в этот мозаичный набор только фона, а уже по нему идет вышивка", — рассказывает художница.

фото/Александры Телиженко

Коллеги Александры Телиженко высоко оценили художественный проект и даже назвали его "пророческим".

"Вот когда я делала презентацию, я сказала об идее солнца в зените, когда исчезают все тени, всякая неправда и все зло. И вообще солнце в зените выжигает всякую беду и нечисть. И моя опытная команда сказала, что это невероятно, и такого раньше не было и вообще это Книга Гиннеса. Возможно, это так и есть, если считать количество цветов, нитей, тканей и технику. Но грянула война и мы законсервировали этот рушник. И вот когда пошли вот эти процессы, когда Раша обнажила свой лживый характер и открылась вот эта историческая неправда, и Европа начала сбрасывать маски, то есть пошел именно тот процесс, то все сказали: "Стоп, да это же рушник пророческий", — говорит автор.

фото/Александры Телиженко

Художница решила продолжить вышивать рушник, ведь воплотить идею на холсте ей еще не удалось. Работа над ним только – на начальном этапе.

"Девчонки мои поставили вердикт: закончим, вышьем рушник — закончится война. Сказать, это сказали, но для того, чтобы его сделать, нужно почти месяц работы целому коллективу, то есть только одной зарплаты уходит около 120 тысяч гривен", — говорит Александра Телиженко и надеется найти поддержку ее дела.

фото/художница Александра Телиженко

Художница убеждена, что должна завершить свою работу над рушником, ведь придает ему большое значение.

"Рушник пророческий и сейчас надо, надо, как жить, этот рушник сделаеть", — подытожила художница.

фото/Александры Телиженко

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