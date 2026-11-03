Закончит ли войну в Украине встреча Зеленского с Путиным один на один: эксперт назвал сценарий

Политолог предположил, какой может быть встреча Зеленского с Путиным / © ТСН

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Закончит ли войну в Украине возможная встреча или телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным, что в течение последних двух суток обсуждают чаще обычного. Об этом, а также об особенности таких коммуникаций в комментарии для ТСН.ua выразил свое видение ситуации политолог Владимир Фесенко.

Напомним, на днях помощник Путина Юрий Ушаков предположил, что глава РФ ответит, если подобный звонок от Зеленского будет.

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«Теоретически и гипотетически такое (встреча и телефонный звонок — Ред.) возможно, но что это даст. Более вероятен телефонный звонок. Другой вопрос — а что это даст?», — анализирует ситуацию Фесенко.

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Эксперт отмечает, что, по его мнению, это теоретически возможно, но практически маловероятно.

«Даже если это произойдет, то нужно понимать, что двум лидерам воюющих стран, ставших личными врагами, договориться без посредника будет крайне тяжело, а скорее просто невозможно. Давайте представим двух ненавидящих друг друга людей. Им даже говорить будет трудно, не говоря уже о том, что о чем-то договариваться. Без посредника нереально. Дональд Трамп как посредник у меня вызывает большое сомнение. Сомнение в том, что он сможет выполнить эту функцию. Тем более что сейчас он склоняется в сторону Путина», — говорит Владимир Фесенко.

Почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

И продолжает: «Скажу откровенно: я — большой скептик. Сомневаюсь, что Путин реально хочет встретиться с Зеленским. Эта идея обсуждается полтора года. С мая прошлого года. Мне кажется, что Зеленский раз 10 предлагал такую встречу. Кроме отказов был и такой ответ, мол, хочешь — приезжай в Москву. В чем смысл таких позиций Кремля?»

По мнению Фесенко, Путин не хочет встречаться с Зеленским из-за собственного психологического комплекса, руководствуясь следующим:

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«Это демонстрация доминирования и в войне, и в переговорном процессе. Демонстрация того, что есть более сильная позиция. Если другая сторона просит о переговорах, значит, у нее слабая позиция. И в этом ошибка Зеленского. И не только его. Тот, кто просит о переговорах, заранее фиксирует, что он слабее. Переговоры нельзя просить, инициатива должна поступать от посредника. Раньше я понимал логику того, что Зеленский настаивал на общении с Путиным. Логика была такова: встретиться втроем, с Трампом, и продемонстрировать Трампу, что Зеленский готов договариваться о мире, об остановке войны, а Путин не хочет. Чтобы Трамп это увидел. В этом был смысл — либо принудить Путина к уступкам, либо Трампа к давлению на Путина. Сейчас, к сожалению, эта логика не работает».

Далее Фесенко объясняет: «Почему Зеленский зациклился на этой идее — ему почему-то кажется, что встреча на высшем уровне все решит. У меня есть единственное объяснение. На самом деле, Зеленский думает так, как Трамп. Они очень разные, но во многих измерениях они очень схожи. Их схожая позиция — все ключевые проблемы решают только лидеры. И только лидеры могут договариваться. На мой взгляд, это ошибочная позиция. Мое мнение: легче договориться, если при определенных обстоятельствах Путин согласится, поймет, что лучше договориться о прекращении огня или о поэтапном прекращении огня. Об этом легче договориться на технических переговорах. Исторический опыт свидетельствует: корейская война, война между Ираном и Ираком, ряд других заканчивались без подписания мирного соглашения и встречи лидеров. Подписывали только соглашение о прекращении огня либо военные руководители, либо уполномоченные представители обеих стран. Я считаю, что эта зацикленность на встрече с Путиным работает противоположно».

Как могут готовиться к возможной встрече Зеленского с Путиным

По убеждению Фесенко, проблема в том, что у Путина есть очевидные психологические комплексы по отношению к Украине:

«Он не воспринимает Украину, для него это просто раздражитель. Оттуда и все эти разговоры об истории, мол, нет такой страны, что она якобы искусственно создана. Он всем пытается объяснить, что Украина — это ошибка истории. Хотя он понимает, что приходится иметь дело с Украиной. Путин — это человек, зацикленный на комплексе. К переговорам с ним должна быть тщательная подготовка, стратегия, тактика. Не сработает, если сказать о том, что давайте сразу договариваться. До Путина нужно донести, что Украина доказала, что умеет себя защищать, украинцы не хотят быть частью России, а война создает проблемы и для РФ. Россию нужно вовлекать в переговоры, даже понимая, что немедленного результата не будет. Россия не готова сейчас прекращать войну. Не хочет. Но все равно нужно создавать, усиливать переговорный трек, поскольку через некоторое время может возникнуть такая ситуация, когда Россия будет готова договариваться. Пока нет, но дальше это возможно».

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Какими могут быть телефонный разговор и встреча Зеленского с Путиным

По словам Фесенко, телефонные разговоры такого уровня проходят с использованием защищенной телефонной линии.

И добавляет, что в случае появления возможности проведения такого общения, оно потребует серьезной подготовки.

«Думаю, что Зеленскому должен помочь Кирилл Буданов. Я считаю, что он очень хорошо понимает такие вещи. Продуманно должно быть буквально каждое слово, каждый вариант того, как разговор может развиваться. Путин, как спецслужбист, может использовать разные способы», — говорит Фесенко.

По его мнению, встреча — это сложнее и крайне маловероятно.

«Реальная встреча возможна только на нейтральной территории. То, что говорят о встрече в Москве, надо понимать, что дело не только в том, что могут арестовать или взять в заложники. Дело в том, что это поле противника. В спорте, когда играешь на поле противника, ты всегда слабее. Нейтральная территория — это свидетельство того, что переговоры должны быть паритетными. Могут ли быть эмоции на встрече? Зеленский очень эмоционален. Например, в чем проблема его отношений с Трампом — оба очень эмоциональны. Зеленский научился сдерживаться, но иногда эмоции проявляются. Путин и Зеленский — психологически очень разные. Возможна даже ситуация, когда Путин будет провоцировать его на эмоциональный срыв», — предполагает политолог.

Отдельно он говорит о существующих и возможных мерах безопасности.

«Что касается мер безопасности — у Зеленского они повышены. Западные дипломаты говорят, что европейские лидеры так не охраняют, как Зеленского. Поскольку идет война. Что касается Путина, его охраняют так, что забирают его экскременты, он пьет только свою воду. В вопросе охраны много нюансов», — говорит эксперт.

Больше шансов у телефонного разговора

Резюмируя, Фесенко отметил, что, например, все же телефонный разговор возможен.

«Если Зеленский решит для себя, что это будет иметь смысл как толчок к переговорам. Он любит нестандартные шаги, он нетерпелив и хочет ускорить процесс. Теоретически и практически это (разговор) возможно. По поводу встречи: Путин явно не хочет встречаться с Зеленским. Сейчас главная причина того, почему Россия не хочет реальных переговоров с Украиной — это преимущество в воздухе. А предпосылка — это когда обе стороны одновременно понимают, что они не выиграют войну, что война зашла в тупик», — заключает политолог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ушаков озвучил позицию Кремля относительно того, готов ли Путин говорить с Зеленским. В России заявили о готовности Путина говорить с Зеленским. В Кремле также настаивают, чтобы первые переговоры прошли без участия Европы.





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