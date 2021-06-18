Закончится ли эпидемия коронавируса в 2021 году: врач-инфекционист озвучил прогноз

Для коронавируса характерны появление новых штаммов.

Украине не стоит ожидать окончания пандемии коронавируса в 2021 году.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал главный инфекционист Львовщины, главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"Недавно опубликовали данные из американских научных источников, к сожалению, эта пандемия точно не закончится в этом году. Для коронавируса характерны появление новых штаммов. Наряду с этим уже сегодня ряд компаний работает для того, чтобы обеспечить население новыми вакцинами. И по данным американских ученых, до конца пандемии коронавируса на рынке может быть до 26 видов вакцин с учетом уже и от так называемых мутировавших штаммов", — пояснил Сергей Федоренко.

Напомним, глава Минздрава объяснил, почему важно не затягивать с вакцинацией от коронавируса.

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