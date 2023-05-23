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Закончится ли война в 2023 году и когда состоится деоккупация всех территорий: ответ Данилова

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Закончится ли война в 2023 году и когда состоится деоккупация всех территорий: ответ Данилова

Данилов прокомментировал продвижение ВСУ на фронте / Фото: Право на владу

Данилов заверил, что Украине хватит сил освободить все свои территории.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что украинские военные будут продвигаться не только на Бахмутском направлении, но и на всех оккупированных территориях.

Закончится ли война в этом году, Данилов рассказал в эфире общенационального телемарафона.

Комментируя продвижение украинских сил на Бахмутском направлении, он заверил, что оно состоится не только в Бахмуте, но и "в Донецке, Луганске, всех городах на территории Донецкой и Луганской области, на территории Херсонской, Запорожской области и в Крыму".

"Они будут бежать со всех территорий, которые сегодня находятся под их якобы контролем. Мы обязательно установим этот контроль и сделаем все, чтобы это было как можно скорее", – убежден секретарь СНБО.

Однако Данилов не берется прогнозировать, завершится ли война с Россией в 2023 году.

"Я бы очень хотел, чтобы в этом году все закончилось. Но мы имеем в виду, что Россия – большая страна. Мы не понимаем, за что они здесь воюют. По крайней мере, люди, которые попадают в плен, говорят: "нас отправляют на мясо другого пути у нас нет". Но поверьте – у нас хватит сил, чтобы это сделать. Но имеем в виду, что помощь наших партнеров так же должна быть. Она является ключевой, мы это признаем и искренне благодарим все страны, которые приобщаются", – подытожил он.

Ранее Алексей Данилов анонсировал появление российских добровольцев в Брянской, Курской, Воронежской областях.

Напомним, американский генерал в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес уверен, что война в Украине может завершиться еще в этом году. Но для этого западные союзники должны предпринять ряд шагов.

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Дата публикации
Просмотры
1312
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