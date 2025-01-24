Закончится ли война в 2025 году: Виталий Ким откровенно ответил

Виталий Ким рассказал, закончится ли война в Украине в 2025 году. Он также дал совет украинцам.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким откровенно ответил, закончится ли война в 2025 году. Он призвал украинцев не ждать завершения боевых действий и адапотовуватись к ситуации - платить налоги и поддерживать ВСУ.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Виталий Ким призвал украинцев не тратить свое время на ожидание окончания войны.

"Нам немного легче, потому что мы свою миссию на правом берегу Херсонщины выполнили. На это были брошены все усилия. Все на это надеются (окончание войны - ред.). Но у нас есть проблема - это ожидания и реальность. Мол, завтра все будет хорошо, две-три недели и война закончится. И все этим живут. Я не помню, кто это сказал, но была история о концлагере: первые погибли те, которые надеялись, что все скоро закончится, вторые умерли те, которые считали, что это надолго. Выжили только те, которые "забили" болт и смирились, что это навсегда. Поэтому я советую всем не заморачиваться - помогать армии и платить налоги. Когда закончится - будет сюрприз", - сказал он.

Полную версию интервью с Виталием Кимом смотрите по ссылке.

Напомним, Виталий Ким рассказал о ситуации на юге Украины.

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