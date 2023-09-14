Закончится ли война через год и какая потеря заставит Россию уйти из Украины: интервью с экс-спикером Генштаба ВСУ Владиславом Селезневым

Как повлияют на войну в Украине возможные поставки вооружения России со стороны Северной Кореи, какое количество потерь способно вынудить оккупантов прекратить войну, даже если они настроены ее продолжать, есть ли военный расчет того, сколько способна длиться война – об этом в интервью для ТСН.ua рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, который до оккупации Крыма служил руководителем Крымского медиацентра, а затем остался верен украинской присяге и уехал с полуострова.

Владислав, в последнее время много разговоров о возможных сроках окончания войны. Учитывая ситуацию на фронте, что бы Вы могли сказать о возможных, ориентировочных сроках завершения войны? Может ли она закончиться до конца 2024 года?

В первую очередь война – это дело ресурсное. Конечно, результат этой войны очевиден – мы в этом поединке с путинской армией победим. Вопрос только в цене. Что касается сроков – они зависят от многого. Первое – насколько будет способна российская оккупационная армия обеспечить себя всем необходимым. Видим, с чем сейчас сталкивается Путин. Он вынужден кланяться диктатору Северной Кореи Ким Чен Ину, чтобы получить соответствующие боеприпасы, ракетное вооружение для обеспечения собственной армии. Соответственно, сроки будут зависеть и от того, какими ресурсами будет владеть украинская армия. Тогда мы можем определяться. Руководитель украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов убежден в том, что у войны не будет слишком больших сроков. На уточняющие вопросы он отвечает, что до года. Но предварительные прогнозы генерала в определенной степени были скорректированы по совершенно очевидным причинам. Пока наши западные партнеры медлили с передачей вооружения и военной техники для нас, у врага была возможность тщательно подготовиться. Если говорить на уровне соображений, то мне кажется, что до ноября следующего года, накануне президентской избирательной гонки в США, было бы неплохо, чтобы Байден проинформировал своих избирателей о том, что он одолел ужас 21 века – путинский режим и лично Путина и именно благодаря усилием американского народа украинская армия победила в этом поединке с путинской армией.

Может война свершиться неожиданно, внезапно?

Исключать нельзя. Давайте проведем определенные исторические параллели. 1914 год, Российская империя принимает решение касательно участия в Первой мировой войне. Мол, защитим братьев сербов. Имел ли целью тогдашний руководитель России император Николай II то, что концом этого процесса станет его смерть и смерть его семьи в подвале Ипатьевского дома от пули красных комиссаров? Конечно, нет. Он надеялся трансформировать военное могущество русской армии в какие-то преимущества. То есть вполне вероятно, что внезапное окончание этой войны возможно. Есть много теорий заговоров, мол, Путин себя плохо чувствует. Но так ли это действительно – трудно сказать. Это наиболее тайное лицо среди мировых политиков. Но есть ключевой фактор. Войну Российской Федерации против Украины ведет не Путин, есть Генштаб, есть министерство обороны, немало бенефициаров в российском бизнесе, зарабатывающих де-факто на этой войне. Поэтому даже внезапная смерть Путина вряд ли приведет сразу к завершению активной фазы российско-украинского противостояния.

Как бы вы охарактеризовали темпы поставок Украине вооружения со стороны западных партнеров?

Есть такое понятие как отложенное решение. Фактически, именно в такой парадигме действуют наши западные партнеры. Оружие, которое нужно украинской армии – со временем мы его получим. Но через определенный промежуток времени. Это в первую очередь связано с действенной командой бывшего главы министерства обороны Алексея Резникова. Я абсолютно убежден в том, что результат, определяемый 100 миллиардами долларов военно-технической поддержки украинских сил обороны, это заслуга в первую очередь Алексея Резникова и его команды. По его утверждениям, часто услышав от западных партнеров слово "нет", он воспринимал это не как отказ, а как вызов для себя, чтобы найти аргументы, убедить западных партнеров касательно поставки того или иного вооружения или военной техники. Как будет действовать новая команда – точно не известно. Надеюсь, что господин Умеров и его команда смогут перенять эту эстафету и работать так же действенно и эффективно. Говорить о том, что многие институты безопасности в мире занимают некую импотентную позицию, пожалуй, не стоит, потому что это очевидно. Те институции, которые были созданы по итогам Второй мировой войны и которые должны обеспечивать постоянный мир и покой на планете – фактически не реализовали свою функцию.

Хватит ли Украине личного состава одержать победу?

Конечно, хватит. Ключевая миссия, которая реализуется украинским Генштабом среди трех таких – сохранение жизни и здоровья наших военнослужащих. Ответ очевиден – если мы потеряем армию, то мы потеряем Украину. Остальные две миссии – это уничтожение вражеского потенциала, освобождение наших территорий. То, что сейчас проходят плановые мероприятия в рамках мобилизации – это естественный процесс. Из-за интенсивности боевых действий Украина несет потери, хотя они и несравнимо меньше, чем у врага.

Похоже, что для России нет так называемого стоп-числа собственных потерь. Какими должны быть потери окупантов, чтобы Россия была вынуждена завершить войну? Есть ли такое количество, когда обстоятельства заставят Россию прекратить войну?

Перед началом полномасштабного российского нашествия в экспертной среде звучала цифра 10 тысяч-12 тысяч российских солдат, гибель которых станет фактором, который заставит Путина прекратить полномасштабную агрессию. Но ведь видим, что с тех пор эта цифра увеличилась в 30 раз де-факто. Этот фактор российских потерь не стал определяющим. Надо учитывать, что среди погибших на войне россиян есть немало зеков и других маргиналов, которые по собственному желанию направились на эту войну и потеряли жизнь или стали калеками. Мне кажется, что даже не человеческий фактор станет определяющим, а военно-технические возможности российской оккупационной армии. Условно говоря, если мы сожжем всю их артиллерию, а эта тенденция украинской армией закладывается. Мы ежесуточно уничтожаем по меньшей мере по три десятка их артсистем. Сейчас на фронте, похоже, их более 3 тысяч. Есть над чем работать. За 3-4 месяца с такой интенсивностью ведения контрбатарейной борьбы мы сожжем им всю артиллерию. Конечно, они могут подтягивать дополнительные резервы с баз хранения, подтягивать те артсистемы, которым 100 лет в обед, но современное высокотехнологичное артиллерийское вооружение Россия не может производить в большом количестве.

Есть мнение, что освобождение Крыма украинскими силами обороны может вызвать эффект падающего домино на российском фронте. Посыпется ли российский фронт, если Путин потеряет Крым? В Крыму ли так называемая "игла Кощея"?

Конечно, я хорошо помню сказку о смерти Кощея. Но я думаю, что вряд ли даже потеря Путиным Крыма коренным образом изменит общественно-политическую ситуацию в Кремле. На повестку дня могут выйти еще более алармистские группировки или движения в самом Кремле наподобие Стрелкова, стремящиеся воевать "до победного конца", стремящиеся полностью перевести российскую экономику на рельсы военного времени. Поэтому, я думаю, что ключевой фактор, который сможет завершить эту войну, – это системное методическое разрушение боевого потенциала путинской армии. Поэтому считать, что как только мы освободим Крым и после этого Путин поднимает лапки вверх и говорит о том, что все, сдается - нет. Путин будет вести боевые действия до тех пор, пока ему будет позволять военно-техническое обеспечение армии.

Стоит ли надеяться, что Путина убьют или сбросят свои?

Пожалуй, он наиболее защищенный лидер страны в мире. Он как спецслужбист абсолютно четко разбирается в протоколах безопасности. Думаю, чтобы обезопасить себя от неожиданных вещей, он создал разветвленную сеть Федеральной службы охраны и структуры, непосредственно гарантирующие ему физическое выживание. Поэтому считаю, что такой кейс, как убийство Путина, технически невозможно реализовать. Ходят разные слухи о состоянии его здоровья. Система, которую он создал, будет работать над тем, чтобы продлить ему жизнь.

Позавчера, 12 сентября, появилась информация о встрече Путина с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином. Как повлияет на войну то, что Путин пошел по миру с протянутой рукой, прося снаряды и ракеты?

Скорее всего, путинская армия получит какие-то преференции по итогам этой встречи. Или в виде артиллерийского вооружения, которого начинает нехватать Путину, или в виде боеприпасов к тому артвооружению. Номенклатура боеприпасов отождествлена советской. Потому русская армия может ее использовать. Но здесь есть два очень важных фактора. Фактор первый: качество северокорейских артсистем – такое себе. Украинские пушечники имели возможность использовать ракеты к РСЗО БМ 21 "Град" северокорейского производителя – плевались и матерились. Ракеты не все срабатывали, не очень точны. Ставка была на количество, а не на качество. С современными западными образцами вооружения, военной техникой и боеприпасами эти вещи несравнимы. Что же касается объемов, то давайте исходить из следующего – 11 тысяч километров логистическое расстояние от складов на территории Северной Кореи до границ Украины. Представьте себе. Сколько времени нужно, чтобы эшелон прибыл. Доедут ли все эшелоны с учетом того, что активно работают в том числе и российские партизаны? Во-вторых, сколько боеприпасов они могут перевезти с учетом огромного логистического маршрута? Максимальная загруженность эшелона - до 5 тыс. тонн. Почему опустошены склады артснарядов белорусской армии? Потому что Путину и его генералам было выгодно брать там боеприпасы с логистической точки зрения. Я думаю, что количество боеприпасов, которое попадет на фронт, вряд ли будет определяющим. Конечно, я думаю, что последует реакция в рамках санкционной политики. В частности, со стороны США по отношению к Северной Корее. Думаю, что это откроет определенные возможности украинской армии касательно получения тех видов вооружения и военной техники, которую наши силы обороны до этого не получили. Впереди "Рамштайн", тешу себя надеждой, что будут хорошие новости.

Есть регионы, где фиксируется определенный процент несбития российских воздушных целей. Жители жалуются, мол, Киев защищен, а некоторые регионы – нет. Есть ли перспективы для усиления ПВО именно в регионах?

В Киеве сосредоточены все центры решений, командные пункты, пункты управления и связи. Поэтому Киев как столица наиболее защищенный регион нашей страны. Это не упрек, а констатация. Очевидно, что Киев нужно защищать в первую очередь. Что касается других регионов, то были хорошие известия от наших немецких партнеров о передаче следующей партии зенитных установок тактического уровня типа "Гепард". Они прекрасно себя продемонстрировали в процессе уничтожения вражеских дронов-камикадзе Shahed-136. Надеюсь, что по итогам следующего "Рамштайна" мы услышим хорошие известия.

Аэроразведчики почти в один голос говорят, что есть определенный дефицит дронов на фронте и призывают каждого больше помогать в вопросе покупки БПЛА. Нехватка дронов будет всегда? Есть ли перспективы решить этот вопрос?

В рамках служебной деятельности я немало перемещаюсь по территории Украины. Чем дальше от линии фронта, тем безопаснее жители себя чувствуют. Когда раздается сигнал воздушной тревоги, местные жители считают, что к ним точно не прилетит. Но мы должны понимать, если бы не сопротивление украинской армии, украинских партизан в феврале-марте прошлого года, такая ситуация как в Буче, Гостомеле, Ирпене и других населенных пунктах могла быть на всей территории Украины. Враг – это орда, которая уничтожала все живое, убивала, насиловала, грабила. Если мы хотим обеспечить безопасное пространство для себя, для потомков, нужно работать вместе. Лозунг о том, что народ и армия едины – это не штамп, это требование времени, если мы стремимся победить в этом поединке. Должны работать все на победу. На самом деле нас много, и никто не требует снять с себя последнее и отправить на нужды армии. Пока что. Мы должны помнить, что каждый день, прожитый нами живыми и невредимыми, это заслуга украинских сил обороны. В том числе и тех, кто воюет с помощью дронов. Эта война является не только войной артиллерии, но и войной дронов. Сейчас мы должны объединиться ради победы и нашего будущего.

Ранее сообщалось о том, что обновлен список болезней для оценки пригодности военнослужащих.

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