Закончится ли война на этой неделе: эксперт назвал главный сценарий

Политолог Владимир Фесенко назвал сценарий событий на этой неделе касательно войны и переговоров / © ТСН

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После того, как Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предстоящая неделя будет решающей в переговорах по прекращению войны, а Украина и Россия, по его словам, оказывается, ближе к мирному соглашению, чем за последние три года, текущую ситуацию в комментарии для ТСН.ua оценил политолог Владимир Фесенко .

«Тут дело не в очередном перемирии, которое объявил Путин. Мы видим цену этим перемириям. Это все пропагандистские акции и не более того. Но сейчас они часть игры с Трампом. Последний сейчас действительно проявляет активность касательно прекращения огня, есть переговоры с нами и с россиянами. Это нужно воспринимать всерьез», — уверен политический эксперт.

И продолжает: «Эта неделя решающая в том смысле, что будет понятно — готовы ли россияне начать реальные переговоры. Что касается прекращения огня и в целом. Не на словах, а реально. Судя по оценкам Марка Рубио, он видит шанс для этого, видит окно возможностей (касательно переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США). Обе стороны якобы дали сигналы о готовности к переговорам. Мы готовы безусловно, а вот россияне посылают противоречивые сигналы».

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На вопрос о том, что именно за сигналы, Владимир Фесенко ответил так: «С одной стороны, есть заявления, что они готовы без предварительных требований, а с другой стороны мы увидели, что Лавров в интервью американскому каналу выдвинул целый ряд требований. Они противоречат так называемому мирному плану Трампа. Не только по ЗАЭС. Выдвигаемые требования — это аннексированные территории, не только Крым. Многое еще не выяснено, хотя Рубио и говорит, что неделя будет решающей. Думаю, в ближайшие дни у американцев будет попытка договориться о начале переговоров, о дате, формате, повестке дня. Но удастся ли реализовать эти намерения — пока вопрос открыт. Двойная ситуация».

Хотят и мира, и войны

При этом политический эксперт обращает внимание на следующее: «Со стороны россиян идет такая специфическая переговорная игра. Есть условный добрый переговорщик Кирилл Дмитриев, который выступает с позиции «переговоры с Трампом превыше всего», и злой переговорщик Лавров, для которого «война с Украиной и капитуляция с Украиной превыше всего».

По словам Фесенко, это сделано совершенно специально.

«Это тактика Кремля. Путин играет обеими руками. Он якобы и за переговоры, и в то же время выдвигает такие ультимативные требования, причем делает это из-за других людей», — говорит Фесенко.

Но объясняет: «То есть в Кремле есть «партия» войны и «партия» мира. Такие выводы мы можем сделать только косвенно. Окончательное решение по войне будет за Путиным, пока он балансирует между этими двумя позициями — он и переговоры ведет с американцами, но продолжает войну. Думаю, он будет делать выводы в зависимости от ситуации, в зависимости от ощущения того, готов ли еще Трамп быть «на крючке».

По мнению Фесенко, Трамп уже недоволен, понимает, что Путин играет, что не хочет реально договариваться о прекращении огня.

«Это может подталкивать Путина к каким-либо договоренностям. Но если даже удастся выйти на договоренность о прекращении огня, риски возобновления войны будут оставаться», — предполагает эксперт.

Продолжатся ли обстрелы Украины

На этот вопрос Владимир Фесенко отвечает так: «Риски есть. Сейчас мы видим, что Трамп раздражен. Он считает, что его обманывают. Мол, говорят о переговорах, а в то же время есть активные обстрелы Украины. Я не исключаю, что ради игры с Трампом Путин может снизить интенсивность ударов. То есть могут прекратить ракетные удары, но атаки дронами продолжатся. Такой вариант вполне возможен. Это стратегия. Если сейчас для Путина будет важно играть в переговоры с Трампом и ради этого демонстрировать какое-то миротворчество, то могут быть новые перемирия, определенные ограничения ракетных ударов».

Возможно, Путин готовит общественное мнение

Резюмируя, Фесенко говорит, что новое перемирие, которое объявил Путин, может быть подготовкой к возможному прекращению огня.

«Чтобы общественное мнение привыкало к тому, что война может закончиться хотя бы в такой форме, как прекращение огня. Попытка подготовки общественного мнения к такому сценарию. Будет ли такой сценарий — зависит от обстоятельств», — отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал новые интересные детали встречи с Зеленским в Ватикане.

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