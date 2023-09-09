Закончится ли война в 2024 году: эксперт назвал условия и предполагаемый срок

Темпы поставки вооружения Украине и динамика продвижения ВСУ дает возможность экспертам анализировать, когда может наступить переломный момент и последующее завершение войны. О своем видении ориентировочного срока окончания войны в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В 2023 году война точно не закончится, есть сомнения, что она закончится и в 2024 году, – говорит Александр Коваленко. – Скорее всего, в 2024 году она перейдет в свой завершающий этап, но непосредственно не закончится. Что касается того, какими могут быть границы после окончания войны – это границы только 1991 года. Все остальное, по состоянию на 2014 год – это не границы, это – линия фронта. Если мы сейчас (во время войны - Ред.) не выйдем на границы 1991 года, то никогда на них не выйдем. У нас только сейчас есть такая возможность ”.

Сценарий внезапности

К этому Александр Коваленко добавляет, что он не исключает и внезапного завершения войны :

"Это может быть связано с несколькими моментами. Например, это может быть связано с тем, что россияне будут вынуждены бежать с полуострова Крым. Это может стать переломным моментом, а в Донецкой и Луганской области не будет смысла держать свои позиции". .

На вопрос о том, что может являться признаками, предвестниками того, что российский фронт разрушается, Коваленко говорит о следующем:

"Фронт – это разные плацдармы. Например, если мы сейчас освобождаем Токмак, то 90% вероятности, что у оккупантов в Запорожской области посыплется на фронте. Если у них посыплется в Запорожской области, то аналогичной ситуация будет и на левобережье Херсонщины. А последнее даст ВСУ возможность выйти к временно оккупированному Крыму, это может произойти даже до конца 2023 года. Если такое произойдет, то в 2024 году начнется сценарий освобождения Крыма, он будет долгим, это факт, но если это освобождение произойдет, это может стать катализатором для более быстрого освобождения Луганщины и Донбасса. Может быть такая последовательность".

По словам Коваленко, по его мнению, западные партнеры медленно передают Украине необходимое вооружение.

"Могли бы поскорее, но имеем то, что есть, — говорит эксперт. — Здесь и бюрократия, технические, технологические аспекты, финансовая составляющая. Когда мы получим самолеты F-16, то это будет безусловно достаточно серьезный вклад в ускорение и увеличение возможностей по освобождению наших территорий. Мы сможем наносить удары по сухопутным и даже морским целям. Это будет и усилением ПВО".

Резюмируя, эксперт не исключает, что до конца 2024 года Украина может войти в завершающую фазу войны.

"У нас еще много боевых задач, поэтому я не согласен с тем, что уже не будет активной фазы", — говорит Александр Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что танкист ВСУ жестко высказался о тех, кто не хочет воевать.

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