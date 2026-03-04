Закончится ли война в 2026 году: экстрасенс дал неожиданный прогноз

Война в Украине / © ТСН

Экстрасенс Роман Завидовский сделал новый расклад на картах Таро и цыганской колоде, чтобы выяснить, есть ли шансы на завершение войны в 2026 году. По его словам, карты показали достаточно высокий потенциал прекращения боевых действий.

Об этом Роман Завидовский рассказал на своем YouTube-канале.

Экстрасенс отметил, что вокруг сроков завершения войны сейчас существует много разных прогнозов — от оптимистичных до пессимистических.

«Есть ли шансы того, что в 2026 году завершится война? Окончательно. Потому что есть разная информация. Кто говорит, что война скоро закончится, кто еще не скоро. Кто-то говорит, что еще к трем годам готовиться нужно войны. Я хотел бы посмотреть, что мне карты покажут на этот вопрос. Многие разочаровались, многие перестали верить, что война скоро закончится», — сказал он.

По словам Завидовского, сначала он вытащил три карты из цыганского бревна. В раскладе появились карта посыльного, карта встречи и карта верности.

Экстрасенс трактует карту посыльного как символ работы с документами, заключение договоров или договоренностей. По его мнению, в 2026 г. могут быть заключены определенные соглашения, связанные с прекращением боевых действий. Карта встречи, по его словам, указывает на дипломатические переговоры и важные переговоры, а карта верности — на силу и стабильность.

«Карта посильного — работа с документами, подписание договоров, подписание каких-либо договоренностей, соглашений. Вот в 2026 году могут быть подписаны какие-то договоренности, связанные с прекращением боевых действий. Карта встречи — дипломатия, какие-то важные встречи, переговоры. Карта верности. Кстати, неплохие карты. Карта посыльного, как работа с документами, с информацией, подписание, возможно, каких-то важных бумаг. Карта встречи как дипломатические встречи. Карта верности, карта силы. Ну потенциал хороший, я хочу сказать», — объяснил он.

Далее экстрасенс обратился к картам Таро. В раскладе выпали семерка пентаклей, императрица и семерка жезлов.

«Семерка пентаклей — карта потерь, карта бедности. Далее императрица, третий аркан — карта сильной женской энергетики. Семерка жезлов — карта силы. Смотрите, шансы очень высоки. Я бы сказал процентов 80. И это очень высокие шансы. Дай Бог, чтобы война закончилась в 2026 году. Не могу конкретизировать месяц и день, но дай Бог, чтобы хотя бы 2026 это было прекращение войны, прекращение боевых действий, завершение войны, и чтобы наступило наконец, наступило что-то хорошее, мир», — заявил Завидовский.

В то же время он обратил внимание на одну отрицательную карту в расписании.

По словам экстрасенса, семерка пентаклей может свидетельствовать об определенных потерях. Он предположил, что это может быть связано с подписанием документов по территориальным вопросам.

«Вот единственная отрицательная карта, которая мне выпала, это семерка пентаклей, это карта каких-то потерь. Возможно, это связано с подписанием документов о каких-то территориях. Почему-то мне сразу такое мнение пришло, что будто все равно какая-то потеря будет велика, потому что семерка пентаклей — это карта потерь. Большие потери. Но в общем прогноз получился положительный, шансы и потенциал завершения войны в этом году есть», — подытожил он.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.