Закончится ли война в этом году и что будет с наступлением: астролог ошарашил прогнозом

Наступление россиян возможно оттуда, откуда не ожидается, а в мае не исключаются сенсационные события.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал астролог Алексей Кириченко.

"Наступление россиян возможно оттуда, откуда не ожидается, потому что на небе почти нет ретроградных планет, а они дают идею повтора. Когда-то россияне наступали на Киев, Чернигов. Если наступление происходило бы во время ретроградных планет, то это означало бы повтор. А поскольку ретроградных планет на небе нет, так и повтора не будет", — говорит Алексей Кириченко.

К этому астролог добавляет: "Овен означает новые направления, в мае также акцентирован Уран, в Тельце много планет в соединении с Ураном. Уран означает креатив, неожиданность, нестандартное. 9 июня Марс выходит из Овна, это означает продвижение вперед. Оно возможно временно в мае по каким-то отдельным направлениям, не имеющим стратегических последствий. Могут быть тактические успехи, но не стратегические последствия".

По словам Кириченко, пока Сатурн в Рыбах, до следующего лета, ситуация может быть в подвешенном состоянии.

"Это состояние не позволит поставить точки над "і". Например, начнут меньше бомбить города, но нет гарантии, что не начнут заново. Это не значит, что война усилится", — говорит астролог.

Кроме того, он отдельно говорит о мае 2024 года.

"В мае этого года возможны сенсационные события, которые начались еще в апреле. Уран в астрологии означает неожиданные события, сенсационные, такие, которые человек не ожидал. Подписание решения о помощи Украине, заявления о вводе войск в Украину со стороны Макрона, заявление России о том, что она считает Британию стороной войны. В конце апреля планета Юпитер соединялась с Ураном. А 13 мая к ним присоединяется Солнце. Солнце связано с центральными людьми, с лидерами. Это означает, что в районе 13 мая лидеры будут делать заявления. Речь будет о том, что они планировали, но до сих пор не говорили об этом. В середине мая можно прогнозировать большое количество сенсационных событий для обычных граждан ", — говорит астролог.

Каким может быть течение войны до конца года

"Есть состояние неопределенности, не поставлены точки над "і" в ключевых вопросах до следующего лета. Неопределенной будет ситуация с границами к лету следующего года. В мае этого года прогнозируются события, которые будут на нас влиять стабилизирующее. Прогнозирую, что где-то с мая будет меньше погибать военных. Я прогнозирую события, которые дадут понять, что ситуация станет не такой страшной. Саммит мира выглядит как следствие майских встреч. Прогнозируются шаги к тому, что страны придут к пониманию", - говорит Алексей Кириченко.

И добавляет: "В сентябре и начале октября будет подчеркнута неопределенность. Будет не окончание всего, а неопределенность. Затемнение солнца в Весах с октября подчеркнет темы переговоров. Можно прогнозировать переговоры, которые не поставят точки над "і".

Кроме этого, Кириченко отмечает: " На данный момент я считаю, что именно в военных действиях очень важные процессы будут происходить зимой и весной. Я не считаю, что они будут страшными. Зимой планета Марс будет ретроградна в знаке Рака. Марс в Раке был прошлой весны, когда говорили о контрнаступлении, но вперед не шли. Знак Рака означает пятиться назад".

Неожиданность закончится

По мнению Кириченко, с июня заканчивается неожиданность, станет понятным, как ситуация будет развиваться дальше.

"А в мае пока прогнозируются неожиданные заявления. На осень можно прогнозировать баланс сил, который произойдет в результате помощи США и других стран. Россия будет понимать, что следствием ее атак будет ответ. Будет равновесие, которое будет всем не нравиться. Если говорить о войне осенью, это будут не атаки, не прорыв", — резюмирует астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее сообщалось о том, что астрологи увидели, когда закончится война.

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