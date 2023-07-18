Закончится ли война в этом году: новые прогнозы украинских и западных политиков и военных

Запад и США не верят, что война в Украине может завершиться в этом году.

Украинское контрнаступление длится более месяца, и появились новые прогнозы по окончании войны. Украинские официальные лица более оптимистичны, чем западные. Украина верит, что война завершится в этом году.

Завершится ли война в этом году, когда это может произойти и кто победит – читайте в материале ТСН.ua.

Когда и каким видит завершение войны с РФ Владимир Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что война с РФ закончится тогда, когда вся украинская земля будет освобождена от врага. Однако, когда это произойдет, он не даетпрогнозов

"Что такое победа и что такое конец войны? Это зависит от потерь: есть люди, потерявшие дома, а есть люди, потерявшие своих близких. Очень хочется, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а чтобы она действительно была для всех", — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Праге 7 июля.

Он перечислил условия, при которых война завершится. Это:

восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины границами 1991 года, возвращение всех украинцев, в частности похищенных детей возвращение всех пленных, наказание для военно-политического руководства РФ, в частности Путина, за преступления, совершенные в Украине.

Сырский оценил перспективу завершения войны в Украине в этом году

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что не может назвать конкретные сроки окончания войны в Украине, потому что бои — это динамика. Он подчеркнул, что во время контрнаступления Вооруженные силы никто не давит и не подталкивает к более быстрым результатам, поэтому все зависит от желания командующего и его подчиненных.

"Одно дело — отработать какой-то план в тылу, другое — посмотреть, как добиться успеха на земле, во время яростного сопротивления противника", — подчеркнул Сырский.

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Что думают о сроках окончания войны у Зеленского

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил оптимистический прогноз и назвал конкретные сроки завершения войны. По его мнению, это произойдет раньше 2024 года.

"Война закончится, скорее всего, раньше 2024 года. Давайте дождемся результатов наших Вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием... Путин обнулен полностью. То есть, в самой России он еще на что-то влияет, но с точки зрения" глобальной политики, Путина как субъекта не существует", — сказал Подоляк.

МИД Германии о возможном завершении войны

Глава иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что война в Украине не завершится в 2023 году. Что касается переговоров Украины и России, то она подчеркнула, что они пока невозможны. По ее мнению, нужно делать все, чтобы Украина смогла победить в этой войне.

"Хотелось бы, чтобы мы договорились. Но сейчас речь идет не о том, чего мы хотим, а о том, что нужно реально смотреть на вещи", — сказала Бербок, ответив на вопрос о том, возможны ли сейчас переговоры с Путиным", — подчеркнула она, отметив, что Берлин делает все возможное, чтобы остановить войну РФ против Украины дипломатическим путем.

Британия призвала Россию вывести войска из Украины

Глава МИД Британии Джеймс Клэверли призвал мир не допустить затягивания войны в Украине еще на 500 дней. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН 17 июля 2023 года.

Он также отметил, что мировое сообщество стремится к справедливому и крепкому миру, поэтому Россия должна сделать этот выбор уже сегодня и вывести из Украины все свои войска на международно признанные границы 1991 года.

"Господин Путин, верните свои войска домой, закончите эту войну сейчас", — призвал Клеверли.

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Правительство Чехии считает, что в этом году война не завершится

Премьер-министром Чехии Петр Фиалой высказался по поводу окончания войны России против Украины. По его мнению, никто не знает, когда она завершится. Он призвал предоставить Украине гарантии безопасности.

"Она (война — ред.) должна закончиться тем, что у Украины будет гарантия своей независимости и своих территорий. Это важно не только для Украины, но и для безопасного будущего всей Европы", — сказал Фиала.

Он уточнил, что сейчас неизвестно, когда будет завершена война, но уже ясно, что необходимо "открыть двери для Украины в НАТО".

Американский дипломат считает, что война в Украине может никогда не кончиться

Американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер озвучил мрачный прогноз по окончании войны. Он считает, что путинская война может никогда не закончиться. Как он пояснил, Кремль может решить, что бои на территории Украины должны стать неизменными.

"Мы никогда не знаем, когда война закончится и как именно. Может быть, никогда не будет объявлено окончание войны. Москва решит, что это состояние должно быть постоянным. Но мы не можем позволить, чтобы это стало препятствием (для вступления Украины в НАТО), — ред.), потому что мы создали такое вот условие для Владимира Путина, чтобы он продолжал эту войну", — подчеркнул он.

Известный американский журналист – об окончании войны

Известный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН рассказал, как закончится война в Украине. Он уверен, что война России против Украины должна закончиться переговорами, но когда это произойдет, в какой год или через сколько – он не берется давать конкретного прогноза.

"Вся ли территория, принадлежащая Украине, восстановится сразу после окончания войны, будет ли процесс, который будет вести к этому восстановлению, — один из вопросов, который, по моему мнению, тихо обсуждается. Я говорил об этом с украинскими чиновниками. Я общался с американскими официальными лицами. Мы это еще увидим. Самая важная вещь, о которой мы с вами сейчас говорим, — это способность Украины отбросить россиян, прорвать фронт, чтобы сказать россиянам — вы не можете победить", — сказал он.

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