Закончится ли война в Украине до лета: Зеленский и эксперт назвали варианты

Действительно ли война России против Украины имеет шансы закончиться до лета — эксперт ответил. / © ТСН

Война в Украине имеет шансы якобы закончиться после того, как в марте может появиться проект мирного соглашения между Россией и Украиной — об этом на днях сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники. В то же время в США хотят, чтобы финал наступил, по крайней мере, до начала лета — об этом на днях публично сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается американцев, то у них, наверное, будет просто другой приоритет — Конгресс. И мы понимаем с вами, что все свое время они будут отдавать именно внутренним процессам — выборам, смене настроений в их обществе. Выборы для них точно важнее. Не будем наивными. И они говорят, что они хотят все сделать до июня. И они будут делать все, чтобы война так и закончилась. И хотят четкий график всех событий», — заявил Владимир Зеленский.

Насколько реалистичны эти два срока, которые обсуждают в обществе и при каких именно условиях произойдет прекращение боевых действий — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил собственное мнение политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.

«Начну с того, что заявления о разрешении ситуации в марте — это бред какой-то. Идут достаточно активные боевые действия. Никто из россиян никого никуда не отводит, пополнение бросается „с колес“ на штурмы. О каком перемирии идет речь? До марта — нет. К лету — посмотрим», — говорит Кирилл Сазонов.

И сразу добавляет о следующем: «Мне кажется, что Путин должен решить для себя хоть какую-нибудь задачу, хоть что-то реализовать, потому что он не может прийти как избитый пес и сказать, что они (россияне — Ред.) все проиграли, поэтому заканчиваем. Он считает, что должен захватить хотя бы Донецкую область — Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку. Для этого будет брошено в войну все возможное. Весной за это они будут за это биться, давить».

По словам Сазонова, Путин может представить Донецкую область в качестве победы.

«Мол, не было планов захватывать Киев и оккупировать всю Украину, а нужна была только так называемая ДНР, которую нужно было „освободить от бандеровцев“. Мол, Россия „всегда побеждает“ и получила все, что хотела», — высказывает свое предположение военный.

На уточняющий вопрос о том, повлияют ли в ближайшее время переговоры хоть как-то на ход войны России против Украины, Кирилл Сазонов ответил так: «Ждем «взрыва». Сейчас у них (в России — ред.) экономический кризис уже есть. Ждем «взрыва» где-то к лету. Мне кажется, что речь будет идти о прекращении боевых действий по линии боевого столкновения. Логика диктовала, что Россия должна была пойти на это до конца 2025 года, но Россия и логика — это вещи, которые не всегда пересекаются. Возможно, к лету, к осени, возможно, до конца года возможно прекращение боевых действий. Прочность России уже дала много трещин».

