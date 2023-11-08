Закончится ли война в Украине в 2024 году: прогнозы военных экспертов

Полномасштабная война в Украине длится уже один год и восемь месяцев. Военные эксперты говорят, вполне вероятно, что она закончится в 2024 году.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали военный аналитик, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник и военный эксперт Олег Жданов.

“Эта фаза войны будет правильнее сказать. По-настоящему война с россиянами закончится, когда Российская Федерация распадется. Если РФ не распадается, даже если Путин завтра умрет, на его место придет Навальный, то через 10-15-20-30 лет они начнут новую войну. Это константа, которая не подлежит обсуждению", — рассказал Петр Черник.

Теоретически победа возможна, если военным удастся сжать линию разграничения назад до условного 24 февраля 2022, отметил Петр Черник.

“Как проходить старую линию, то есть Донбасс, если сохраняется устойчивость управления в РФ, я пока дать честного военного ответа не могу. Донбасс никто в лоб никогда не брал. Подчеркиваю, никогда. Ни в первой, ни во второй мировой войне, история не знает таких случаев", — говорит Петр Черник.

Российская армия 10 месяцев не могла взять маленький город Бахмут при том, что она не жалела своих солдат. Но Украина не будет бросать своих военных в бой, как Россия продолжает это делать сейчас в Авдеевке.

По словам Черника, вполне возможно сжать линию разграничения в следующем году благодаря геополитическому моменту — выборам в США.

“Байдену нужны положительные результаты. И в их понимании, ну по крайней мере я так считаю, возвращение статуса-кво старой линии вполне возможно преподносить как успех”, — считает Петр Черник.

Олег Жданов говорит, что война на Украине может закончиться в середине 2024 года. По его словам, кроме политической ситуации в США, это может повлиять на нежелание запада затягивать войну.

"Да, они готовы нам помогать столько, сколько нужно будет. Но все равно большинство стран склоняются к тому, что нужно этот вопрос решать. И поддержка Украины от этого может расти. Есть вероятность завершения войны. В каком контексте она будет завершена – это уже следующий вопрос. А вот сам факт окончания по крайней мере активной фазы боевых действий так, по всей вероятности”, — считает Олег Жданов.

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