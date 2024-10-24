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Закончится ли война в Украине в 2025 году: командир Третьей штурмовой ответил

Закончится ли война в Украине в 2025 году: командир Третьей штурмовой ответил

Командир противотанкового батальона 3 ОШБр Олег Романов

Владимир Зеленский считает, что это может произойти в следующем году.

Президент Владимир Зеленский сказал, что следующие месяцы должны стать решающими по определению окончания войны в Украине. Впрочем, я не верю, что это произойдет в ближайшее время.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал командир противотанкового батальона 3 ОШБр Олег Романов, "Ромаха".

“Я не верю, что это произойдет потому, что, опять же, Путин поставил свою экономику на военные рельсы. Ну, зачем ему это делать, если все идет? Что может остановить?", – говорит военный.

По его словам, у украинской армии был такой момент, когда мы собрали свой ударный кулак и двигались в сторону юга.

“Тогда это было возможно. Сейчас я, к сожалению, этого не вижу. Но мне бы очень хотелось из-за того, что ребята очень все устали”, — считает Олег Романов

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: "Ромаха": нужно рассчитывать на свой ВПК и постоянно готовиться к "третьей фазе" войны

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