Закончится ли война в Украине в 2025 году: прогнозы военных, экспертов и западных политиков

Президент Владимир Зеленский готовит план победы Украины, согласно которому война может закончиться осенью этого года. Однако украинские военные и эксперты не столь оптимистичны, как глава государства. Они не верят, что боевые действия завершатся так быстро.

О том, когда может завершиться война, может ли это произойти до Нового года – читайте прогнозы военных, экспертов и западных политиков на сайте ТСН.ua.

Также читайте Сколько России стоит война в Украине: британская разведка шокировала количеством потраченных рублей и убитых россиян

Война должна закончится этой осенью — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на крайнем заседании "Рамштайна" подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы приблизить завершение войны, и это должно произойти этой осенью.

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", — обратился глава государства к союзникам с призывом.

Прогнозы украинских военных

Украинский военный, командир роты "Птицы Мадяра" Роберт Бровди с позывным "Мадяр" считает, что война к Новому году не завершится.

"Я вынужден это говорить без драматизма. К Новому году изменится формат войны. Мы закрепим тот переломный момент, который сейчас происходит. В любом случае эти черти (РФ) будут вынуждены с нами разговаривать, а разговаривать мы, скорее всего, не готовы. А если власть будет готова разговаривать не в интересах украинского народа, то власть получит от нас", – сказал военный на своей странице в Сети.

Эксофицер штаба штурмового батальона бригады "Красная Калина" Николай Олейник считает, что война в Украине закончится за столом переговоров.

Также читайте Закончится ли война в Украине в 2025 году: в Нидерландах озвучили оценку

"Я считаю, что нам на поле боя не победить. Нам и не нужно побеждать непосредственно на поле боя. Нам достаточно держать ситуацию стабильной. А вот проводить какие-то диверсии, уничтожить Крымский мост, получить лучшее вооружение или гарантии от партнеров, какие-то договоренности — это то, что ускорит окончание войны. Потому что мы все должны понимать, что война все равно закончится за столом переговоров каким - то мирным договором. это войти в эти переговоры в сильной позиции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как и когда закончится война в Украине: Жданов назвал лучший и худший сценарии

Когда закончится война в Украине: мнения западных лидеров

О том, что война в Украине не закончится ни в 2024, ни в 2025 году, также считает министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Как он пояснил, это маловероятно, поскольку ситуация на поле боя сложная.

" Я не думаю, что война закончится в этом году, не думаю, что она закончится и в следующем году. Конечно, нам необходимо предоставить Украине как можно большую военную поддержку, но нам нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", – высказался Брекельманс в интервью LRT.

Европейский политик подчеркнул, что западные государства должны сделать больше, но в то же время нельзя слишком завышать свои ожидания.

"Иногда люди думают, что российское вторжение было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это спринт протяженностью 42 км, поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину", — добавил министр.

Тем временем у польского президента Анджея Дуда есть другое предположение. Он выразил надежду, что война скоро закончится и победит Украина.

"Я убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании. Тогда с темноты войны на руинах начнется новый мир. Сегодня об этом мало кто помнит, но когда Европа поднималась из руин, вызванных немецким и советским тоталитаризмом, начался процесс создание сообщества государств континента", – сказал он.

Президент Польши Анджей Дуда / Фото: Associated Press

Сколько лет еще может продолжаться война: нелестная оценка экспертов

Сколько еще может продолжаться война РФ в Украине – здесь мнения военных разделяются. Одни считают, что боевые действия продлятся до 5-10 лет, другие – что это может произойти гораздо быстрее.

Война может завершиться в 2025 году — Романенко

Военный эксперт, заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко предполагает, что окончание войны 2025 года возможно, но это зависит от нескольких факторов.

"Один из них – насколько долго Россия сможет ресурсно вести войну в таком виде, как сейчас. Здесь бы я добавил, что речь идет не о классическом окончании войны, а именно о прекращении ведения активных боевых действий. Ведь окончание войны предполагает подписание соответствующих документов", – отметил он для ТСН.ua.

Эксперт добавляет, что глава Кремля Путин отчаянно пытается обрести в этой войне позицию сильного, чтобы диктовать нам свои условия мира, но украинский прорыв на Курщине снова поставил под сомнение миф о непобедимости российской армии.

"РФ начала наступательные действия с конца прошлого года, в ноябре, и продолжает это наступление сейчас, используя значительные ресурсы, точнее, стирая их. Медленно, с огромными потерями, но враг продолжает наступление на Донбассе. Думаю, что Путин будет дальше это делать, пока у него есть ресурсы – его цель захватить украинский Донбасс.

Война началась 5 августа? Жители Суджи - психологический портрет!

Война может длиться 10 лет - Свитан

Военный эксперт Роман Свитан считает, что завершение боевых действий в Украине возможно только после развала России, и этот процесс может занять от 5 до 10 лет, но при ряде условий этот процесс можно ускорить.

"Пока будет существовать Российская Федерация как "империя", боевые действия не закончатся. Потому что просто не будет механизма их закончить. "Империя" должна расширяться, и они будут пытаться расшириться, а мы будем восстанавливать свою территориальную целостность, восстанавливать свои границы, суверенитет. Это процесс лет на 5-7 как минимум, или лет на 10, не меньше ", – оценил эксперт в комментарии для Oboz.ua.

В то же время он подчеркнул, чтобы ускорить этот процесс, должно быть серьезное санкционное давление на Россию.

Есть два варианта окончания войны: южно-корейский и вьетнамский – Портников

Журналист и политический аналитик Виталий Портников считает, что Украина сейчас заключит мир с Россией, если она капитулирует, а потом все равно мы должны готовиться к нападению. Есть два варианта завершения войны.

"Южно-корейский – это когда создается линия разграничения. Никто никого не спрашивает, соглашаетесь ли вы на уступки, не соглашаетесь. Просто там, где стоят армии, есть линия разграничения, которая может существовать 100 лет. Южных корейцев тоже никто не спрашивал, они ли они Соглашаются на территориальные уступки. И на то, чтобы в Пхеньяне были коммунисты, они так и не согласны. война может в любой момент снова вспыхнуть", — рассказал Портниковна YouTube-каналу Борислава Березы.

Второй – вьетнамский вариант. Речь идет о подписании мирного соглашения.

“Это мирное соглашение, а затем через два года враг приходит и всех добивает. И у вас есть два-три года просто закончить свои дела на территории, которая является территорией риска. Обещали же одно, а сделали практически совсем другое. Ну но, опять же, население самое уже было готово к этому", — отметил аналитик.

Путин стремится закончить войну до конца 2025 года

По мнению военного эксперта Романенко, глава Кремля хочет закончить войну до конца 2025 года.

"То, что Путин стремится закончить войну до конца 2025 года, подтверждают и западные эксперты, причем специализирующиеся именно на военной экономике экономисты. Они отмечают, если события будут развиваться так, как это происходит сейчас, то к концу 2025 года у россиян могут начаться усложнение и ухудшение экономической ситуации внутри страны", – рассказывает ТСН.ua он.

По его словам, сейчас он ищет союзников для установления "мира".

"По этой причине Путин ищет возможность задействовать своих стратегических союзников, и не только по вооружению, которыми сейчас являются Северная Корея и Иран, но и имеющих внешнеполитический вес мирового уровня — страны БРИКС, так называемый альянс в противодействие Западному миру — Китай, Индия, Бразилия и даже Турция. Россияне ищут поддержку у таких союзников, чтобы перейти к установлению мира в этой войне на условиях Путина", – замечает генерал-лейтенант.

Напомним, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.) Игорь Романенко проанализировал заявление главы ГУР Буданова о том, что Путин будет пытаться закончить войну в Украине до конца 2025-го или в начале 2026 года.

Читайте также: