Некоторые украинцы надеются, что по завершении переговоров в Эр-Рияде война в Украине закончится. Однако даже о временном перемирии или о прекращении атак по энергетике с Россией договориться невозможно.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

Противник уже согласился на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но не прекращал обстрелы ни на день.

"И они будут продолжать. Сейчас Россия начинает разворачивать, особенно на базе Курской области, новейшую информационную кампанию по дискриминации нашего государства и Сил обороны. Якобы мы там зверства делали, все разграбили, убили, изнасиловали и так далее. И я думаю, что такое будет не только по отношению к Курску. Россия сейчас по всему миру будет снова кричать”, – говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что у главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова рассказали, когда Кремль планирует закончить войну. Иначе Москва никогда не сможет догнать уровень США и Китая.

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