Закончится ли война в Украине в ближайшее время: футуролог ошеломил научным прогнозом

Футуролог Андрей Длигач рассказал подробности прогноза касательно завершения войны в Украине / © ТСН

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В Украине составили форсайт-прогноз (процесс построения видения долгосрочного будущего) о войне, обстрелах и возможном развитии событий после нынешних трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Его подробностями в комментарии для ТСН.ua поделился доктор экономических наук, футуролог Андрей Длигач.

Футурология — это прогнозирование на основе, в частности, научных, экономических и технологических данных и методов. Это область исследований, которая занимается построением сценариев развития событий. Иными словами, футурологи производят оценку имеющихся рисков, опираясь на реальные обстоятельства.

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«Первое, о чем хочу сказать — эти переговоры в Абу-Даби из разряда ничего не меняющих, ни на что не влияющих. Одна из сторон, Российская Федерация, использует эти переговоры исключительно для того, чтобы затягивать время. По их модели — время играет на них. Даже если промежуточные выборы в США вроде бы не сыграли в пользу РФ, но это для нее не ключевое. Президент Америки Дональд Трамп остается у власти. В Европе, во Франции, выборы ожидаются в 2027 году. Сложная политическая ситуация в Польше, в Германии, что Россия рассматривает как положительный сценарий для себя», — сообщил нам Андрей Длигач.

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По его словам, второе обстоятельство — это истощение Украины, нашей инфраструктуры, военной помощи от международных партнеров.

«При том, что сама Россия, как это очевидно доносят Путину, смогла адаптироваться и к обстрелам, и к сложной экономической ситуации. Соответственно, в их понимании время играет на них, и они считают, что должны максимально помогать Трампу делать вид, что эти переговоры имеют смысл. В то же время будут усиливать давление на Украину и на союзников. Украина использует переговоры для демонстрации Соединенным Штатам Америки готовности к заключению мира», — говорит футуролог.

На уточняющий вопрос Длигач ответил, что в зимний период Украина входит в стадии активной войны.

«Но теоретически могут возникнуть сильные шаги со стороны Европейского Союза по усилению финансирования украинского сопротивления», — говорит Длигач.

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Массированные атаки по Украине зимой: прогноз

На вопрос о том, какими могут быть обстрелы Украины Россией, футуролог отмечает следующее: «Есть определенный спад, который может свидетельствовать о желании России накопить достаточно ресурса, ракет. Для того чтобы усилить удары. Максимум атаки могут быть усилены в конце ноября или начале декабря, когда температура воздуха будет с минусом. Сейчас Россия бьет точечно, что дает стране-агрессорке возможность создать условия, при которых дальнейшие массированные обстрелы будут иметь для них больший эффект».

Комментируя предположение многих украинцев, что стоит только пережить эту сложную зиму и весной станет легче, Длигач озвучил следующий прогноз: «Даже формирование Россией значительных запасов «Искандеров» и другого ракетного вооружения, существенный рост производства реактивных дронов — это не может быть процессом постоянно высокой интенсивности. Россия будет нуждаться в определенных периодах «перезагрузки», отдыха. Три месяца зимней активности могут смениться на 2-3 месяца замедленности со стороны РФ, когда они, россияне, переключатся больше на политические процессы внутри Украины. То есть после зимы. Но это не будет означать, что весна будет легкой. Все усложняется из-за того, что у Украины наметились экономические проблемы. Если мы раньше компенсировали наши проблемы за счет роста помощи международных партнеров, то теперь у нас на следующий год более 30 миллиардов долларов непокрытого дефицита».

Когда может закончиться активная фаза войны в Украине

«Я не думаю, что активная фаза будет выглядеть как мир. Возможно снижение интенсивности, но сейчас ничто не свидетельствует о возможности наступления такого мирного момента (паузы в войне). Стратегия России точно не состоит в том, чтобы довольствоваться меньшим. РФ может продолжать вести войну и в 2027 году, и в 2028 году. Поэтому до изменения позиции США, до формирования европейских вооруженных сил на базе ВСУ ситуация будет усложняться», — заключает Андрей Длигач.

В то же время, футуролог выражает уверенность в том, что вместе с рядом негативных сценариев существует и положительный момент.

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«Речь идет об украинской баллистике и антибаллистике, о наших лазерных технологиях, новых противошахедных технологиях. Казалось бы, все медленно, но я убежден в том, что в начале 2027 года для России будет много сюрпризов с точки зрения развития украинских оборонных технологий», — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее сообщалось о том, как может закончиться война в Украине. Генеральный секретарь НАТО полагает, что в войне победителей не будет. Она, по его мнению, закончится «путем компромиссов».

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