Законна ли повестка, врученная на улице или блокпосте: объяснение адвокатки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины продолжают получать повестки в публичных местах, в том числе на улицах и блокпостах.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua объяснила, считается ли повестка, врученная таким образом, законной.

Так, статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках. Постановление КМУ №1487 содержит утвержденную форму повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Повестка является документом о вызове, порождающим обязанность явиться в ТЦК СП при соблюдении правильности ее оформления.

"При этом определенный порядок и процедуры вручения повесток до сих пор не приняты, поэтому отсутствие урегулирования этого вопроса вызывает много дискуссий по этому поводу", – рассказала Марина Бекало.

Постановлением КМУ № 1487 только определен четкий алгоритм оповещения о вызове в ТЦК СП через предприятие, учреждения, организации, учебные заведения, работодателя. В таком случае организации берут на себя обязанность известить своего работника (или соискателя образования) путем вынесения соответствующего приказа на предприятии, учреждении, организации и вручить военнообязанному повестку о вызове в ТЦК СП и обеспечить его явку и отчитаться об осуществлении всех мероприятий об уведомлении военнообязанного (пункт 47 Постановления). Другого алгоритма и порядка нет.

“Представители ТЦК СП считают вручение повестки где угодно законным, ссылаясь на отсутствие запрета вручения повесток в публичных местах, но с таким утверждением также нельзя согласиться, ведь они противоречат ст. 19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Поэтому, по моему убеждению, чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе, Кабмин должен принять порядок и процедуру вручения повесток военнообязанным лицам", – считает адвокат.

Напомним, Марина Бекало развенчала топ-10 мифов о повестках и уклонистах.

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