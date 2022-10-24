Законно ли вручать повестки в магазинах, ТЦ и на блокпостах – главный военком Киева ответил

Для чего в Украине проводят рейды после комендантского часа и законно ли раздавать повестки вне домашнего адреса, рассказал главный военком Киева.

В украинском законодательстве нет запрета на место вручения повесток.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки, полковник Юрий Максимов.

"Нет запретов по месту вручения повесток. Никаких. В законодательстве не указано, что оповещение возможно, например, исключительно по домашнему адресу или на работе, или в месте отдыха. Закон говорит об уведомлении путем вручения повестки. Все", — сказал он.

Также военком объяснил, для чего в Украине проводятся рейды, во время которых раздают повестки нарушителям комендантского часа.

"Я объясню для чего они проводятся. Это совместные действия полиции с подразделениями охраны наших центров комплектования с целью соблюдения гражданами требований комендантского часа. Когда состоялся первый рейд, мы поняли, что много граждан, которые нарушают не только требования комендантского часа, но и требования законодательства о военной службе и воинской обязанности. Например, были граждани, которые не состояли на военном учете, не появлялись в военкоматы после оповещения. Есть возможность быстро узнать информацию о конкретном человеке", — отметил Юрий Максимов.

Мобилизация в Украине

20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией, и на сегодняшний день продолжается ее третья волна.

По словам начальника Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрия Максимива, мобилизация военнообязанных будет также проходить и в 2023 году для обеспечения не только обороны, но и для наступления, чтобы освободить украинские земли.

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