Скандальный законопроект о мобилизации: готовиться ли к "финансовым репрессиям" и принудительному возвращению мужчин из-за границы

В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации и военном учете.

В конце декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №10378 об изменении правил мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Среди самых противоречивых пунктов законопроекта о мобилизации №10378, которые вызвали больше обсуждений и критики, – ограничение прав лиц, избегающих призыва (блокирование банковских счетов, ограничение права распоряжаться движимым и недвижимым имуществом), введение электронных повесток и отмена отсрочки для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации нарушает Конституцию. В частности, документ ограничивает права человека.

Как уточнил Лубинец, речь идет о ряде ограничений, таких как запрет на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств. А это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах.

"Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены бесконечно…. Мы не можем дойти до того же состояния, что воюя против Российской Федерации, превратимся в нечто, похоже на Российскую Федерацию, когда у нас не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится просто в бумажку", - подчеркнул омбудсмен.

ТСН.ua проанализировал, какие статьи могут не войти в новый законопроект.

Изменят ли законопроект о мобилизации – что говорят в комитете по нацбезопасности

Во вторник, 9 января, состоится голосование в комитете, которое определит дальнейшую судьбу нового законопроекта о мобилизации.

Секретарь комитета по нацбезопасности Верховной Рады Роман Костенко заявил, что после проработки в парламенте законопроект о мобилизации будет "изменен достаточно существенно".

По его словам, законопроект может быть возвращен правительству на доработку через голосование в зале или же проголосован в первом чтении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Законопроект о мобилизации противоречит Конституции! | Омбудсмен Дмитрий Лубинец

Костенко отметил, что перед первым голосованием дорабатывать будут все – от технических, юридических моментов и заканчивая концептуально нормами, которые туда вложены, и объяснить их не могут.

Костенко уточнил, что может быть три варианта дальнейшего продвижения рассмотрения законопроекта:

голосование в первом чтении в сессионном зале и доработка до второго чтения на уровне комитета,

наработка в комитете своего варианта до первого чтения,

голосование за направление представленного законопроекта на доработку субъекту законодательной инициативы, то есть Кабинета министров.

Нардеп добавил, что Министерство обороны поддерживает именно первый вариант и настаивает на оперативном принятии решения.

Будут ли в законе "финансовые репрессии" для военнообязанных

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отметил, что вопрос мобилизации не входит в зону компетенции НБУ, однако Нацбанк будет участвовать в дискуссии.

"Если будет потребность (а она, скорее всего, возникнет, потому что законопроект действительно содержит некоторые пункты), мы примем участие в дискуссии и эта дискуссия будет, как всегда, аргументирована, достаточно глубока и, я убежден, выведет нас на оптимальный вариант решения и формулировок законопроекта", – отметил Пышный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Повестки в спортзалах и побег за границу: экс-пленник обратился к украинцам!

Однако 8 января заместитель Пышного Екатерина Рожкова заявила, что в рамках существующего на сегодняшний день в Украине того законодательного поля финансово ограничить уклоняющихся от мобилизации лиц нельзя.

По ее словам, информация о каждом конкретном лице, которое есть в банках, может раскрываться только в отдельных случаях, в большинстве случаев — по решению суда.

Рожкова также выразила надежду, что до финансового ограничения ситуация в стране не дойдет.

Как писал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, военнообязанным украинцам не будут блокировать банковские карты за неявку в ТЦК. Информация о потенциальном ограничении доступа, распространенная ранее, является фейковой.

Какие пункты могут убрать из нового законопроекта

Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что рабочие группы будут нарабатывать более компромиссный вариант нового законопроекта о мобилизации, который позволил бы проголосовать его в сессионном зале.

"Есть определенные беспокойства, чтобы не было определенных коррупционных норм. Например, норма о том, что военнослужащие могут сами вносить, сами решать, кого забрать из так называемого списка должников. Опять же, все эти действия должны быть понятным и справедливым способом", – рассказала Кравчук.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Секреты и гостайна скандального законопроекта о мобилизации! | Егор Чернев

Вероятно, из законопроекта могут убрать раскритикованные Дмитрием Лубинцем пункты о запрете для уклоняющихся на операции с недвижимостью, вождение автомобиля, использование средств.

Депутат также сообщила, что была дискуссия об отмене отсрочки для людей с инвалидностью ІІІ группы.

"Понятно, что мы должны доверять решениям МСЭК. Есть подозрения, что некоторые комиссии выдавали решения по группе инвалидности коррупционным способом. Но это не значит, что люди, имеющие проблемы со здоровьем, должны подвергаться подозрению. По этим вопросам мы еще будем консультироваться с профильным комитетом по вопросам здоровья нации, Минздравом. Очевидно, что это будет одна из дискуссионных норм", — рассказала представительница "Слуги народа".

Будут ли мобилизовать украинцев за границей

Заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев отметил, что при разработке проекта закона о мобилизации рассматривается вопрос привлечения в армию находящихся за рубежом украинских мужчин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Законопроект о мобилизации. Стефанчук прокомментировал пункт "возвращение мужчин из-за границы"!

В то же время, по его словам, по этой категории украинцев "больше вопросов пока, чем ответов".

"К сожалению, нам нужно пополнять наши войска. Но пополнять не на любых условиях. Пополнение войска — это где-то потеря экономики. ... Наша задача — чтобы это был сбалансированный законопроект, не репрессивный. Да, там должны быть где-то репрессивные меры, но больше мотивационных мер, которые будут мотивировать людей и которые не будут влиять опять-таки на экономику", — сказал Чернев.

Скандальные пункты законопроекта о мобилизации

повестки через электронный кабинет призывника и электронную почту;

отмена отсрочки (и возможная мобилизация) для людей с инвалидностью III группы;

наказание уклоняющимся: запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение в праве управлять транспортом и получение водительского удостоверения, ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями, отказ в подписании кредитных договоров, остановка получения льгот и услуг от государства;

прекращение предоставления консульских услуг в дипучреждениях за границей в случае отсутствия военно-учетных документов;

уголовная ответственность за отказ проходить ВЛК.

Каким будет финальный проект о мобилизации

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич отметил, что отдельные нормы законопроекта о мобилизации будут существенно изменены.

По его словам, в Комитете продолжаются активные дискуссии по законопроекту. Обсуждение проходит вместе с представителями ВСУ и Министерства обороны, в том числе в нем принимали участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Законопроект о мобилизации: власти будут искать "компромиссы"! Детали от Евгении Кравчук

"Сейчас главная задача найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают. Также необходимо учесть возможности экономики. Есть крайне сложные вопросы финансового обеспечения мобилизационных мер, источников покрытия потребностей", — подчеркнул Завитневич.

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