Законопроект о мобилизации был принят в первом чтении: что дальше

Верховная Рада на заседании 7 февраля поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации.

"За" проголосовали 243 народных депутата, против – 12, воздержались – 45.

ТСН.ua рассказывает, когда законопроект о мобилизации может вступить в силу.

Накануне, 6 февраля, депутаты поддержали сокращение сроков предоставления альтернативных законопроектов об усилении мобилизации. Такое решение позволило ранее приступить к рассмотрению проекта закона.

Когда состоится голосование во втором чтении

Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, законопроект был принят без предложений Комитета.

Далее в законопроект в течение 14 дней будут вносить – до 21 февраля и дальше состоится второе чтение.

Наиболее вероятно, что законопроект о мобилизации будет принят в целом в последнюю неделю февраля – 22-24 числа.

График принятия законопроекта о мобилизации

представление правок к законопроекту (в течение двух недель);

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен рассмотреть все правки;

"Напомню, что при рассмотрении правок в такие законы текст может меняться (как было с законом о реестре). Но после их рассмотрения в зале должно состояться финальное голосование 226+ за второе чтение. Затем очень вероятно, что кто-то из депутатов внесет блокировочное постановление и нужно будет еще одно голосование, чтобы дать возможность Спикеру (Руслану Стефанчуку — ред.) подписать закон и отправить президенту. Затем президент должен подписать закон", — пояснил Ярослав Железняк.

закон утвердят не раньше марта;

в апреле – вступит в силу.

По мнению нардепа Владимира Арьева, Верховная Рада в первом чтении приняла "совершенно совковый" вариант законопроекта о мобилизации.

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"Ко второму чтению будет очень много поправок, хотя законопроект нужно просто переписать. На представление поправок – две недели. Следовательно, следующее голосование прогнозируется либо в начале марта, либо 23 февраля (прямо символическая дата), если включат турбо-режим. К сожалению, власти пока копируют "лучшие" советские и российские традиции в вопросе мобилизации. Стандартами цивилизованного мира там и не пахнет", — прокомментировал он.

Какие есть пункты в законе о мобилизации

уменьшение призывного возраста – от 27 до 25 лет;

лица с инвалидностью всех групп освобождены от мобилизации;

электронный кабинет призывника и электронную повестку оставили;

за неявку в ТЦК в течение 10 дней, суд может военнообязанному временно ограничить выезд из Украины, либо арестовать банковские счета, либо – запретить управлять автомобилем.

На принятие подобных решений у суда 15 дней. Юристы уже говорят, что судебная система с таким сроком рассмотрения дел может не справиться.

Что вызывает споры в проекте закона

В профильном комитете по нацбезопасности и обороне признаются: спорных моментов в документе достаточно. Например, каким образом будет работать идея с электронными повестками: ведь до сих пор не все имеют доступ к Интернету или гаджеты. Как быть с теми, кто ухаживает за ближайшими родственниками с инвалидностью, или что делать с аспирантами на контракте — в новой редакции документа эти две категории военнообязанных вычеркнули из перечня имеющих отсрочку. А еще вопрос о лишении права украинцев получать консульские услуги за границей.

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