Законопроект о мобилизации: что ждет полицейских и многодетных отцов

Сегодня, 28 февраля, комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение законопроекта о мобилизации, в который внесли более четырех тысяч правок.

О том, что обсуждали на заседании, ТСН.ua рассказал народный депутат и член оборонного комитета Федор Вениславский.

Члены комитета рассматривали поправки по вопросам отсрочки от мобилизации и бронирования военнообязанных.

Также читайте Цифровизация вручения повесток: на каком этапе решение

"На сегодняшнем заседании было принято решение, что работники Национальной полиции Украины должны быть забронированы, а не получать отсрочку от призыва. На заседании комитета все его члены пришли к консенсусу, что все полицейские в Украине должны быть полностью забронированы. То есть в случае увольнения такого человека из рядов полиции, он как военнообязанный может быть мобилизованным. Сейчас полицейские находятся на специальном учете, и после увольнения из полиции не всегда сразу становятся на военный учет", — рассказал Федор Вениславский.

Он отмечает, что концепция законопроекта о соотношении бронирования и отсрочки от призыва состоит в том, что на военном учете должны состоять все граждане Украины призывного возраста. Это нужно для того, чтобы государство понимало свой мобилизационный потенциал и знало, кто и как подготовлен. А отсрочка останется в тех параметрах, как это было раньше.

"Также мы сегодня поддержали практически все предложения, связанные с отсрочкой от призыва для лиц, ухаживающих за инвалидами I и II групп. Также это касается тех, кто по решению врачей ухаживает за человеком, нуждающимся в постоянном уходе. Отсрочка останется для усыновителей, опекунов детей-сирот, а также родителей, имеющих троих и более детей, патронатных воспитателей, то есть для таких категорий мы фактически все оставляем, как было раньше. Единственное, что изменили – у одного недееспособного лица может быть только один опекун, который получит отсрочку от призыва", — отметил Федор Вениславский.

Что касается отсрочки для преподавателей школ, техникумов и высших учебных заведений, то, по словам народного депутата, этот вопрос будет рассматриваться завтра с участием представителей Министерства образования Украины, сегодня этот вопрос не рассматривали.

Напомним, дата голосования за законопроект о мобилизации будет зависеть от того, сколько времени этот документ будет рассматриваться в Комитете ВР по национальной безопасности и обороне.

Читайте также: