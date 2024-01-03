Законопроект о мобилизации изменят: какие скандальные нормы могут "выбросить"

Комитет парламента по нацбезопасности, обороне и разведке уже 4 января начнет прорабатывать новый законопроект о мобилизации. В планах – заслушать всех стейкхолдеров проекта.

В Верховной Раде анонсировали изменения в законопроект о мобилизации, который вызвал острую реакцию общества. Депутаты утверждают, что документ не будет принят в нынешнем виде. Теоретически с него могут убрать нормы об ограничениях средств, недвижимости и имущества уклонистов, об отмене отсрочки для людей с третьей группой инвалидности и другие.

Какие пункты могут убрать из законопроекта о мобилизации – читайте на ТСН.ua.

Напомним, что среди самых противоречивых пунктов законопроекта о мобилизации №10378, которые вызвали больше всего обсуждений и критики, – ограничение прав лиц, избегающих призыва (блокирование банковских счетов, ограничение права распоряжаться движимым и недвижимым имуществом), введение электронных повесток и отмена отсрочки для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

Едва ли не первым среди представителей власти критику в адрес нового законопроекта выразил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Омбудсмен заявил, что в документе "есть нормы, противоречащие Конституции", и сообщил, что будет прямо писать об этом, когда законопроект официально поступит на согласование к нему на этапе подготовки к рассмотрению в Комитете по нацбезопасности, обороне и разведке.

Лубинец уточнил, что речь идет о ряде ограничений для уклоняющихся от мобилизации лиц: запрет на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование средств.

"Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", – пояснил омбудсмен.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Законопроект о мобилизации противоречит Конституции! | Омбудсмен Дмитрий Лубинец

Законопроект о мобилизации изменят

После этого глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что законопроект нуждается в обсуждениях на разных уровнях, в том числе и в профильном комитете. Спикер парламента заверил, что будет найден вариант, устраивающий всех.

"Я думаю, что этому (рассмотрению документа в Раде – ред.) будут предшествовать большие дискуссии, прежде всего на уровне комитета. Я очень хочу, чтобы эти дискуссии были профессиональными, не политическими, не популистскими... Это начало дискуссии. Я очень надеюсь, что мы выйдем на правильное решение", – сказал Стефанчук 28 декабря.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Законопроект о мобилизации. Стефанчук прокомментировал пункт "возвращение мужчин из-за границы"!

С главой парламента согласился его первый заместитель Александр Корниенко. По его словам, законопроект о мобилизации должны обсудить в Комитете по нацбезопасности с участием представителей Генштаба, представителей комитетов здоровья нации, социальной политики, а также – Минфина. Как анонсировал Корниенко, таким образом в результате будет наработана компромиссная версия законопроекта, которая "точно будет отличаться от того, что правительство внесло".

Также читайте Новый законопроект о мобилизации: нардеп назвал коррупционные риски

“Наверное, это будет некая версия "комитетская", где берутся несколько альтернативных законопроектов и производится общая редакция. И, наверное, это может пойти на первое чтение в зал, но ко второму чтению все равно еще будут правки. То есть, что будет потом подписано президентом, оно точно может отличаться от того, что правительство внесло", – рассказал народный депутат.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк также заверил, что Рада не будет голосовать за правительственный законопроект о мобилизации в нынешнем его виде.

"Несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много токсичности, скандалов, но постепенно, увидите, этот законопроект будет урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет его голосовать в первом, втором чтении, и у нас будет новый закон о мобилизации", – рассказал Подоляк.

Какие пункты могут убрать из законопроекта о мобилизации

Как сообщила 2 января заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, на этой неделе рабочие группы будут нарабатывать более компромиссный вариант нового законопроекта о мобилизации, который позволил бы проголосовать его в сессионном зале.

"Работает большая межведомственная рабочая группа, мы видели замечания, например, со стороны омбудсмена. Есть определенные беспокойства, чтобы не было определенных коррупционных норм. Например, норма о том, что военкомы могут сами вносить, сами решать кого забрать из так называемого списка должников. Опять-таки эти все действия должны быть понятным и справедливым способом", – рассказала Кравчук.

Из ее заявления следует, что из законопроекта могут убрать раскритикованные Лубинцом пункты о запрете для уклонистов на операции с недвижимостью, управление автомобилем, использование средств.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Законопроект о мобилизации: власти будут искать "компромиссы"! Детали от Евгении Кравчук

Депутат также сообщила, что была дискуссия об отмене отсрочки для людей с инвалидностью ІІІ группы.

"Понятно, что мы должны доверять решениям МСЭК. Есть подозрения, что некоторые комиссии выдавали решения по группе инвалидности коррупционным способом. Но это не значит, что люди, имеющие проблемы со здоровьем, должны подвергаться подозрению. По этим вопросам мы еще будем консультироваться с профильным комитетом по вопросам здоровья нации, Минздравом. Очевидно, что это будет одна из дискуссионных норм", — рассказала представительница "Слуги народа".

Как сообщил 3 января в комментарии "Укринформу" полковник СБУ, секретарь Комитета по нацбезопасности Роман Костенко, этот комитет уже 4 января начнет прорабатывать законопроект о мобилизации.

"Завтра Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начнет обработку зарегистрированного ранее правительством мобилизационного законопроекта. Мы планируем заслушать всех стейкхолдеров этого проекта", – рассказал Костенко.

По его мнению, после обсуждения и принятия соответствующих процедурных решений, законопроект должен быть отправлен на доработку субъекту законодательной инициативы, то есть Кабмину.

Отметим, источники издания Forbes среди депутатов фракций "Слуга народа" и "Голос" в декабре сообщили, что вероятные даты первого голосования в Раде за новый законопроект о мобилизации — 10-14 января. Принять документ в целом планируют до конца января или в начале февраля. Законопроект вступит в силу через месяц после его принятия.

Главные скандальные пункты законопроекта о мобилизации

Повестки через электронный кабинет призывника и электронную почту;

отмена отсрочки (и возможная мобилизация) для людей с инвалидностью III группы;

наказание для уклонистов: запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение в праве управлять транспортом и получения водительского удостоверения, ограничение прав распоряжаться средствами и другими ценностями, отказ в подписании кредитных договоров, остановка получения льгот и услуг от государства;

прекращение предоставления консульских услуг в дипучреждениях за границей в случае отсутствия военно-учетных документов;

уголовная ответственность за отказ проходить ВВК.

Читайте также: