Законопроект о мобилизации: как будут наказывать уклонистов и сколько времени нужно отслужить в ВСУ

Верховная Рада уже сегодня может приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации.

Сегодня Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении обновленную редакцию документа о мобилизации. Именно доработанный законопроект в парламентском профильном комитете по нацбезопасности и обороне называют лучшим предыдущего. Однако там отмечают, что спорные вопросы в документе остаются.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марианны Бухан.

Какие пункты в законе о мобилизации

Законопроект о мобилизации и демобилизации - последние месяцы одна из главных тем для разговоров и один из самых противоречивых документов в парламенте.

Первую редакцию законопроекта в Верховную Раду внесли еще 25 декабря. У народных депутатов к документу было столько вопросов и критики, что уже 11 января Кабинет министров законопроект отозвал, чтобы Министерство обороны его доработало. И уже через три недели обновленный законопроект снова передали в Раду.

Главные тезисы сейчас такие:

Уменьшение призывного возраста - с 27 до 25 лет.

Лица с инвалидностью всех групп освобождены от мобилизации.

Электронный кабинет призывника и электронную повестку оставили.

За неявку в ТЦК в течение 10 дней, суд может военнообязанному временно ограничить выезд из Украины, или арестовать банковские счета, или - запретить управлять автомобилем.

На принятие подобных решений у суда есть 15 дней. Юристы уже говорят, судебная система с таким сроком рассмотрения дел может не справиться.

Что вызывает споры в проекте закона

Вместе с тем даже обновленный законопроект вызывает кучу вопросов среди народных депутатов и юристов. В профильном комитете по нацбезопасности и обороне признаются: противоречивых моментов в документе достаточно. Например, каким образом будет работать идея с электронными повестками: ведь до сих пор не все имеют доступ к интернету или гаджеты.

Как быть с теми, кто ухаживает за ближайшими родственниками с инвалидностью, или что делать с аспирантами на контракте - в новой редакции документа эти две категории военнообязанных вычеркнули из перечня тех, кто имеет отсрочку. А еще вопрос о лишении права украинцев получать консульские услуги за рубежом.

Когда будут демобилизовать военных

Также одним из важных моментов является вопрос демобилизации. Сейчас речь идет о том, что демобилизовать человека должны после 36 месяцев непрерывной службы. Еще месяц дается на представление рапорта об увольнении. Правда, окончательное решение о демобилизации по Ставке верховного главнокомандующего.

Сколько времени нардепы будут рассматривать обновленный законопроект — даже в профильном комитете сейчас не прогнозируют. Но первое чтение может пройти уже сегодня.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: За этим законопроектом следит вся Украина! Что же изменится в мобилизации и демобилизации?

Напомним, 7 февраля Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал правительственный законопроект об усилении мобилизации №10449 и рекомендовал принять его в первом чтении.

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