Законопроект о мобилизации: как будут наказывать уклонистов, кто получит отсрочку и какие скандальные нормы уберут

У Верховной Рады есть все шансы принять закон о мобилизации уже до конца марта.

Законопроект о мобилизации бьет все рекорды – в него внесли более четырех тысяч правок. Острые обсуждения в стенах Верховной Рады набирают обороты. Однако уже есть первые консенсусы по поводу резонансных норм документа. Депутаты уверяют, что у Рады есть все шансы принять закон о мобилизации уже до конца марта.

Какие наказания и ограничения придумали для уклонистов, кто получит отсрочку от призыва и кто будет помогать ТЦК проводить мобилизацию – в эксклюзиве TSN.ua. рассказала Виктория Панченко.

Когда проголосуют мобилизационный законопроект

Народные депутаты собрали более четырех тысяч правок и теперь пытаются их обработать. О возможных датах голосования законопроекта о мобилизации во втором чтении рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в интервью "РБК-Украина".

"Оптимистично – что комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистически – до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта у нас есть все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении", — рассказал он.

Резонансные нормы законопроекта

Как добавил Вениславский, с начала полномасштабного вторжения в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не было такого количества поправок. Поэтому было принято решение – все однотипные законодательные поправки разбить на группы, их вышло 16.

Больше всего дискуссий вызвали нормы ограничения конституционных прав и свобод. Стало известно, какие ограничения для уклонистов останутся в законопроекте о мобилизации, а какие были отклонены.

"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нужды нет. В законе Украины об утверждении указа президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так", — отметил Вениславский.

Также, по словам нардепа, маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона.

"О блокировании средств на счетах, денежных активов и т.п. – мы в комитете эту норму отклонили".

Однако была поддержана норма запрета управлять транспортным средством, если военнообязанный "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.". Также, возможно, в Украине повысят штрафы за уклонение от мобилизации.

Для того чтобы ТЦК не остались один на один со "страшными мобилизационными реалиями", им все-таки будут помогать.

"Мы пришли к согласию, что и органы государственной власти, и органы местного самоуправления, и военные администрации, и предприятия, и органы социальной защиты, образовательные и другие учреждения и организации совместными усилиями будут обеспечивать мобилизационные процессы, способствовать, помогать, участвовать в различных формах – это точно останется в новом законе".

Для полиции тоже нашли предназначение. Нардеп Федор Вениславский подчеркнул, что все полицейские должны перейти из специального учета на всеобщий военный учет, но одновременно все полицейские 100% подлежат бронированию.

"Мы решили, что представители полиции по обращению ТЦК и СП принимают участие в уведомлении граждан и в их присутствии представители ТЦК и СП могут вручать повестки для того, чтобы не допускать каких-либо неправомерных действий в адрес работников ТЦК и СП".

Аспиранты могут выдохнуть: "Все аспиранты будут иметь право на отсрочку, независимо от формы обучения".

А вот мужчины, которые находятся за границей, должны связаться с ТЦК для уточнения своих данных. Могут они это сделать по телефону или через электронный кабинет.

Важно, что в комитете предварительно отклонили норму о том, чтобы запретить для них предоставление консульских услуг, если находящиеся за рубежом мужчины не имеют военно-учетных документов.

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Еще одна норма, которая вызвала беспокойство не только у общества, но и у военных – это возможность вступить в армию осужденным. В настоящее время нардепами согласовано, что если человек условно осужден, то он может быть мобилизован и взят на военный учет. Однако есть и исключение.

"Другая категория – лица, находящиеся в местах лишения свободы, за исключением лиц, осужденных за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее сенситивных преступлений. Эти категории с учетом указанных исключений смогут поступить на военную службу во время мобилизации в военное время с их согласия, если они изъявят желание – то предоставим им такую ​​возможность".

Сроки демобилизации

Что касается демобилизации – есть консенсус, что это может быть после 36 месяцев. А конкретные сроки, детали и механизм еще будут обсуждать, уверяет депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз.

Повторная ВЛК для людей с инвалидностью

Федор Вениславский подчеркнул, что после 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III группы очень возросло. Именно это побудило нардепов согласовать повторное прохождение этих людей ВЛК.

"Есть сомнения, получили ли все из них эту инвалидность в результате реальных травм или заболеваний. Поэтому было принято решение, что все граждане, впервые получившие инвалидность (предварительно) II и III группы с начала широкомасштабной войны, или признанные ограниченно годными (в возрасте от 18 до 60 лет) для военной службы, должны пройти пересмотр. Они должны подтвердить свою пригодность или непригодность к военной службе".

А вот относительно сроков, в которые нужно будет пройти повторно ВЛК, пока согласия нет.

Государство ищет стимулы

И пока этот законопроект еще не вступил в силу и даже после того, как это произойдет – государство должно искать способы, как стимулировать население к защите Украины. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии The Telegraph.

"Несмотря на это, мобилизация продолжается. Мобилизация будет проходить. Государство будет искать стимулы: и финансовые, и материальные стимулы. И морально, скажем так, работать с общественным мнением, объясняя, что варианта, кроме защиты страны, не существует".

Он также подчеркнул, что этот закон должен шире взглянуть на проблемы, возникающие в долгой войне и добавил, что Украина имеет совсем другие ценности и цена жизни здесь тоже совсем другая. Что касается мобилизации, то, по мнению советника руководителя ОП, ни одна страна не будет относиться с большой симпатией к призыву в состоянии войны.

"Это же очевидно. Это тяжелый процесс. Люди в 21 веке вообще хотят жить иначе, они хотят вкладывать в свои карьеры, в свои семьи, в путешествия по миру, во что-либо".

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Напомним, военный назвал более эффективный способ пополнять армию.

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