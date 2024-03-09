Законопроект о мобилизации: как могут наказать тех, кто не обновил данные в ТЦК и СП

Депутаты пока до конца не определились с поправками к документу.

Граждан, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП, могут временно ограничить в праве управления транспортными средствами. При рассмотрении правок, это ограничение, народные депутаты предварительно решили оставить в законопроекте о мобилизации.

Ограничение управлять авто еще не утверждено

Но как заверил сайт ТСН.ua народный депутат Федор Вениславский, это пока предварительное решение, которое принял Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Далее мы еще будем рассматривать законодательные поправки и голосовать по каждой отдельно, поэтому это пока предварительное решение об ограничении в праве управления автомобилем для уклонистов. А относительно механизма выявления таких лиц, то он прописан в проекте закона. Там сказано, что в случае невыполнения требования заявиться в ТЦК и СП для уточнения данных, представитель центра комплектования обращается с административным иском в суд в отношении такого лица. А уже в судебном порядке накладывается ограничение на право управления транспортным средством", - рассказывает сайту ТСН.ua Федор Вениславский.

Федор Вениславский / Фото: Верховная Рада Украины

Он добавляет, что дальше - действует стандартная процедура, предусмотренная законодательством по управлению автомобилем без надлежащих прав. И это не значит, что всех будут останавливать и проверять на дороге.

В то же время, скептики отмечают, что такое лицо может просто перестать пользоваться автомобилем, например, нанять себе водителя или пользоваться такси.

"Конечно, человек может не пользоваться транспортным средством, мы же не можем предусмотреть все случаи. Здесь уже вопрос к правоохранительному комитету: каким именно будет механизм в кодексе об административных нарушениях относительно отсутствия права управления - как это проверять и как реализовать", - отмечает Федор Вениславский.

Осужденных примут в армию?

Также предварительно новый законопроект о мобилизации предусматривает, что на людей, которые имеют судимость за совершение преступления и наказание не связано с пребыванием в местах лишения или ограничения свободы, будут распространены общие правила воинского учета - то есть они смогут быть мобилизованными.

"Те граждане, которые находятся в местах лишения или ограничения свободы, по их добровольному согласию, тоже смогут быть призваны на военную службу по мобилизации. А уже изменения в уголовный и уголовно-процессуальный кодекс должны регламентировать их правовой статус, после того, как они будут уволены с военной службы по окончании боевых действий", - говорит Федор Вениславский.

Народный депутат добавляет, что это право не будет касаться тех осужденных, которые совершили уголовно-наказуемые деяния, связанные с преступлениями против основ национальной безопасности и половой свободы человека. Они точно не получат такого права.

Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский сообщил, что после 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III групп очень возросло. Именно это побудило нардепов согласовать, чтобы подобные лица повторно прошли ВВК. Они должны подтвердить пригодность или непригодность к военной службе.

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