Законопроект о мобилизации: кого будут призывать и как будет происходить демобилизация

Кабмин со второй попытки внес в парламент законопроект о мобилизации. Сейчас до сих пор продолжаются дискуссии по его внедрению.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что известно о законопроекте о мобилизации

В декабре 2023 года Зеленский впервые заговорил о необходимости мобилизации. Ведь для дальнейшей борьбы с агрессором нужны ресурсы. Прежде всего – человеческие. И об этом ему, президенту, постоянно докладывают главнокомандующий и военные.

"Они обратились за защитой нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. И их взгляд был на Ставке, что они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек", — говорил Зеленский.

Уже через несколько дней перед Новым Годом Кабмин вносит в Совет проект закона об усилении мобилизации. Его украинцы называют жесткими, противоречащими Конституции и якобы совсем ограничивающими права свободы украинцев.

11 января парламент возвращает проект Кабмина по доработке. Главная причина – на языке депутатов "не написан нормально закон".

Вместе с тем из оборонного комитета раздаются заявления — новая редакция проекта, с учетом всех предложений, уже готова.

"Мобилизация должна продолжаться – мы должны сбалансировать проект", – говорит заместитель комитета Егор Чернеев.

Конфискация имущества уклонистов

Еще в декабре было прописано, если ТЦК вызывает, а человек не появляется – его будут наказывать: могут сразу внести в реестр должников, блокировать карточки, забирать автомобиль, водительское удостоверение или арестовать имущество.

Впрочем, по какой процедуре это будет происходить? Кабмин разъясняет уже в обновленной версии: между ТЦК и военнообязанным появится суд — он и будет разбираться которые и вообще заслуживает ли ограничения уклоняющийся.

Что известно о мобилизации людей с инвалидностью

Отменить отсрочку для людей с инвалидностью — еще одно предложение Кабмина, которое в прошлый раз взбудоражило украинцев.

Теперь в документе прописано – люди всех групп инвалидности освобождены от военной службы. Впрочем, для людей из 2 и 3 групп необходимо пройти повторную проверку. Такая же понадобится и тем, кто уже имеет статус ограниченно подходящих. Ибо после принятия закона – эта категория исчезнет. Остается либо подходящий, либо неподходящий.

Повестки онлайн

В Украине должен запустить электронный реестр призывника. Появиться он должен на базе вновь, непубличного реестра "Оберег". Регистрация в нем будет обязательной, а повестка будет считаться врученной, как только она появится в электронном кабинете.

Кроме того, по расчетам депутатов реестр должен помочь подсчитать реальное количество военнообязанных в стране.

Отпуска и служба по желанию

Срочную службу отменят, а вместо нее введут базовую военную подготовку в течение 5 месяцев. А еще – в течение 2-3 месяцев после мобилизации все граждане будут должны проходить обязательную военную подготовку.

Освобожденные из плена военные получат дополнительные 90 дней отпуска и могут дальше служить исключительно по собственному согласию.

Демобилизация военных

Демобилизация – еще одна из норм, вокруг которой дискутировали. Еще в декабре Кабмин предложил такую возможность после 36 месяцев бессрочной службы.

Фракция "Европейская солидарность" настаивала на 18-ти месяцах. В конце концов, оставили норму о трех годах службы. Впрочем, в сроки, которые будет определять Ставка Верховного Главнокомандующего.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСЕ о новом законопроекте о мобилизации! Чем он отличается от предыдущего и когда заработает?

Напомним, Силы обороны Украины продолжают удерживать половину населенного пункта Богдановка на Бахмутском направлении.

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