Законопроект о мобилизации: кого отправят на повторную ВЛК и что будет с призывом студентов

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение законопроекта о мобилизации. Сегодня в комитете решался вопрос о поправках в документе относительно мобилизации аспирантов.

О подробностях рассмотрения сайта ТСН.ua рассказал народный депутат и член оборонного комитета Федор Вениславский.

Аспиранты – могут выдыхать

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"На заседании комитета решили, что убираем разделение аспирантов на контрактную и бюджетную формы обучения. Все равно будут иметь право на отсрочку от мобилизации. А Министерство образования должно разработать механизмы для проверки. А именно: действительно ли человек приобретает научную степень, или он использует науку для уклонения от мобилизации. Эти вопросы должно контролировать министерство", – рассказал сайту ТСН.ua Федор Вениславский.

Второе высшее образование от мобилизации не спасет

Он подчеркивает, что право на отсрочку от призыва будут иметь только соискатели высшего образования, которые получают его в последовательном формате.

"То есть сначала человек получает высшее образование, магистерское и научное. А те, кто получил степень бакалавра и снова пошел на бакалавра – права на отсрочку от мобилизации не будут иметь. Так же, как и те, кто имея высшее образование одного профиля, решил получать высшее образование такого же уровня, но другого профиля. Это не будет основанием для отсрочки от мобилизации", — объясняет Федор Вениславский.

Базовая военная подготовка для студентов

Он добавляет, что на заседании комитета был рассмотрен вопрос о введении базовой военной подготовки для студентов и базовой военной службы для граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

"То есть все студенты вузов должны пройти базовую военную подготовку сроком до 5 месяцев, а те, кто не учатся в высших учебных заведениях, должны пройти базовую военную службу, срок которой тоже составляет до 5 месяцев. Если человек до 25 лет не прошел ни то, ни другое, тогда он может быть привлечен на военное собрание и получить статус военнообязанного, что станет основанием для мобилизации", — отмечает народный депутат.

Также сегодня рассматривались вопросы, связанные с увольнением с военной службы.

"Члены комитета уточнили некоторые моменты и убрали откровенные глупости, которые были в законопроекте. Например, то, что освобождение от военной службы во время военного положения возможно, если человек был избран народным депутатом Украины или депутатом местного совета. Это чепуха, потому что выборов не может быть в условиях военного положения. Это – убрали из законопроекта", — рассказывает Федор Вениславский.

Кого отправят на повторную ВЛК

Кроме того, члены оборонного комитета поддержали поправку о необходимости прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВЛК) тем военнообязанным, которые в период с 24 февраля 2022 года получили статус лица с инвалидностью II и III группы, они должны пройти повторно соответствующую медицинскую комиссию, которая признает лицо имеющим инвалидность.

"Это касается лиц, впервые получивших такой статус после широкомасштабного вторжения — они должны повторно пройти МСЭК. Также лица, которые были признаны ограниченно-пригодными, должны повторно пройти ВЛК для того, чтобы быть признанными или пригодными, или непригодными к военной службе. Статуса, как ограниченно-пригодный больше не существует", – объясняет Федор Вениславский.

Когда рассмотрят в парламенте

Член оборонного комитета добавляет, рассмотрение правок (а их более четырех тысяч) в законопроект о мобилизации займет еще максимум одну-две недели.

"Есть еще поработать в комитете с депутатами, которые вносили поправки в законопроект. Думаю, будет реалистичным, если в третьем декане марта документ можно будет рассматривать во втором чтении в парламенте", — заключает Федор Вениславский.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

Ранее нардеп Федор Вениславский назвал самые дискуссионные пункты законопроекта о мобилизации.

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