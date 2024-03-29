Законопроект о мобилизации на финишной прямой: все, что известно о важнейших правках

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 29 марта завершил рассмотрение всех 4269 депутатских правок к новому законопроекту о мобилизации. Впереди второе чтение в парламенте.

ТСН.ua собрал все, что известно о важнейших правках, поддержанных и отклоненных.

Мобилизация мужчин с 25 до 60

Министерство обороны Украины предоставило разъяснение нового мобилизационного законопроекта №10449, который предусматривает ряд изменений в системе мобилизации и военной подготовки граждан.

Таким образом, после рассмотрения тысяч поправок новый законопроект предлагает мобилизовать молодежь от 25 лет. Предельный мобилизационный возраст оставят неизменным – 60 лет.

Базовая военная подготовка

Кроме того, с 2025 года в вузах вводится базовая военная подготовка. Однако некоторые категории граждан могут быть освобождены от нее.

Базовая военная служба вместо срочной

Также вместо срочной вводится базовая военная служба на срок 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное. В то же время, граждане с 18 лет могут самостоятельно выбрать время прохождения базовой военной службы.

Что важно, граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста (т.е. до 25 лет).

Демобилизация после 36 месяцев службы

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал правку к мобилизационному законопроекту о демобилизации после 36 месяцев военной службы, но по решению президента. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Народный избранник заявил, что комитет отклонил правку о демобилизации после 36 месяцев службы, которая должна была происходить без дополнительных решений Ставки верховного главнокомандующего. Это моя правка. Я на ней настаивал. Но комитет не поддержал. Пока что комитет поддержал правку Безуглой о демобилизации после 36 месяцев, но по решению президента”, — написал Гончаренко в Сети.

По его словам, в Раде "идею демобилизации вообще хоронят".

Бронирование за деньги не будет

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отклонил поправки к законопроекту о мобилизации по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", член профильного комитета Игорь Копытин.

Обсуждение поправок о введении так называемого бронирования за деньги состоялось 25 марта, сообщил ранее нардеп Юрий Здебский из оборонного комитета.

Как проинформировал Копытин, были отдельные предложения по бронированию тех, кто получает определенную зарплату и платит налоги, но эти предложения были отклонены даже без обсуждения.

“Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сущностью таких правок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо!», — подчеркнул народный избранник.

Все об отсрочке: кому дадут, а кому нет

В четверг, 21 марта, комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной Рады не поддержал предложение о предоставлении отсрочки для прокуроров органов и некоторых чиновников. Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

В частности, комитет не поддержал правку относительно отсрочки для советников, помощников, пресс-секретаря президента, работников секретариатов председателя ВР, его первого заместителя и заместителей, работников секретариатов депутатских фракций (групп) в парламенте, работников патронатных служб премьер-министра и других членов правительства других государственных органов

"Эти категории, как и прокуроры, будут иметь право на бронирование в соответствии с порядком, установленным Кабмином, а не на безусловную отсрочку от мобилизации", — сообщила Ирина Фриз.

В то же время профильный комитет Рады поддержал предоставление отсрочки :

усыновителям, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента осуществления усыновления был ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детями) лишенным родительской опеки, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям- воспитателям, патронатным воспитателям, на содержании которых находится по крайней мере один ребенок-сирота или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет;

одному из родителей, имеющих ребенка до 18 лет, если второй отбывает наказание в местах лишения свободы;

женщинам и мужчинам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов за три месяца;

женщинам и мужчинам, имеющим ребенка до 18 лет, если второй родитель умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка по решению суда или запись об отце в Книге регистрации рождений – на основании части первой 135 ст. Семейный кодекс;

тем, кто воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

тем, на иждивении у кого есть совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы.

22 марта комитет не поддержал предоставление отсрочки для определенных категорий граждан, которые правками пытались добавить в редакцию законопроект, принятый в первом чтении. Об этом сообщила народный депутат Ирина Фриз.

В частности, комитет не поддержал отсрочку для :

лиц начальствующего состава НАБУ и ДБР;

сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла;

лиц, являющихся религиозными проповедниками, наставниками или другими священнослужителями религиозных организаций. Члены комитета считают, что этот вопрос следует урегулировать в Законе об альтернативной службе, а не в законе о мобилизации, ведь все граждане, согласно Конституции, имеют равные права и обязанности, несмотря на религиозные и другие убеждения;

работников внешкольного образования;

неполнородных братьев/сестер;

творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

По словам Фриз, комитетская правка относительно смотрителей принята в такой редакции :

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка (детей);

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, отбывают наказание в виде лишения свободы); в случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один человек из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

которые являются членами семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или их невозможности осуществлять уход вследствие того, что они сами нуждаются в уходе ).

Также комитет поддержал отсрочку для аспирантов всех форм обучения бюджетной и коммерческой.

Когда Верховная Рада приступит к закону о мобилизации

В парламенте уже завершили рассмотрение всех поправок к проекту закона о мобилизационных мерах. Однако это не означает, что закон будет принят быстро. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

“Законопроект еще ждет несколько изменений до голосования во втором чтении. Во-первых, сейчас будут рассматриваться дополнительные комитетские поправки. Это еще долго. Во-вторых, нужно еще решением Комитета утвердить всю таблицу. Но уже понятно, что через две недели Рада перейдет к рассмотрению вопроса в зале парламента. И я, кстати, не думаю, что сильно кто-то будет затягивать с правками”, — написал он.

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