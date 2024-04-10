Законопроект о мобилизации: наказание уклонистов, повторная ВВК и обновление данных для мужчин за границей

Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о мобилизации на этой неделе.

Верховная Рада Украины 7 февраля 2024 года поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. После голосования в документ подали 4294 правок, которые Комитет по национальной безопасности и обороне рассматривал с конца февраля. Комитет утвердил окончательный текст законопроекта перед вторым чтением.

И уже на этой неделе, 10-11 апреля, парламент должен рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении.

ТСН.ua собрал все, что известно о нормах, поддержанных комитетом в мобилизационном законопроекте.

Что будет в законе о мобилизации

право на демобилизацию имеют лица с инвалидностью и освобожденные из плена;

ограниченно пригодные военнообязанные должны пройти повторную ВВК в течение 12 месяцев ;

; военнообязанные, которым установлена II или III группа инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе;

(кроме военнослужащих), подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе; для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без военно-учетных документов ограничат предоставление консульских услуг;

по требованию ТЦК мужчинам, которые не обновляют военно-учетные данные и уклоняются от мобилизации, смогут ограничивать право управления транспортными средствами.

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Как уклонистов будут ограничивать в праве управлять авто

В проекте закона говорится – если гражданин Украины в сроки, установленные законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не выполнил требования ТЦК и СП об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом, то – ТЦК и СП обращается в суд с исковым заявлением.

В нем говорится о применении судом временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации:

военкомат подает иск в суд в течение 30 дней со дня возникновения оснований, дающих ТЦК и СП право предъявлять исковые требования, согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Суд рассматривает иск в письменном производстве в течение 30 дней со дня открытия производства по делу, а по инициативе суда или ходатайству стороны – с проведением судебного заседания. Неприбытие в судебное заседание лиц, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте рассмотрения дела, не препятствует его рассмотрению.

Однако суд может отказаться принимать иск, если ТЦК и СП не докажут, что:

гражданин не исполнил обязанности, предусмотренные законом;

лицо нельзя было привести в ТЦК и СП без этой меры.

Решения судей по этому иску подлежат немедленному исполнению. На апелляцию 15 дней.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что в новом варианте закона не предусмотрена демобилизация после 36 месяцев службы даже по решению Ставки. Также в законопроект не включили норму о ротации военнослужащих.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил письмо главе Минобороны Рустему Умерову с соответствующей просьбой. Теперь правительство должно подать на рассмотрение Верховной Рады отдельный законопроект о демобилизации и ротации военнослужащих.

Комитет парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки изъял из законопроекта о мобилизации нормы о финансовом поощрении уже воюющих на фронте, отметил нардеп Ярослав Железняк.

Мотивационные нормы законопроекта

возможность самостоятельно выбрать подразделение для военнообязанных, которые подпишут контракт с Минобороны;

дополнительный отпуск и вознаграждение за уничтожение или захват вооружения или техники противника, размер будет установлен на уровне закона и правительственных подзаконных актов;

время пребывания в отпусках по уходу за ребенком засчитывается в срок выслуги в воинском звании;

ежегодный основной отпуск предоставляется частями в течение календарного года и основная непрерывная часть будет составлять не менее 15 календарных дней;

право на единовременную компенсацию 50% от первого взноса по ипотечному кредиту и дополнительно 100 тыс. грн после первого года военной службы и еще 100 тыс. грн после второго;

военнослужащим их супругам/мужчинам не будут начисляться проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед банками и другими организациями, исключение составят кредиты на автомобили и недвижимость;

право в течение трех месяцев с даты заключения первого контракта получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тыс. гривен;

учет в выслугу лет одного месяца службы за три месяца за пребывание непосредственно в районах боевых действий во время действия военного положения;

в случае необходимости длительного лечения за границей будет возможность пройти военно-врачебную комиссию дистанционно, а соответствующая справка ВЛК будет основанием для сохранения денежного и материального обеспечения;

дополнительный отпуск 90 календарных дней без разделения на части, по желанию, после освобождения из плена с сохранением денежного довольствия;

размер единовременного пособия в случае гибели военнослужащего устанавливается на уровне 15 млн.

Обязанности военнообязанных граждан

пройти медосмотр во время мобилизации;

уточнить свои данные в ЦНАП/ТЦК СП/электронный кабинет военнообязанного. Мобилизовать в ЦНАПе не могут, только уточнить данные;

постоянно иметь о себе военно-учетный документ (ВОД) во время действия военного положения.

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Обновление данных в ТЦК для мужчин за границей

Нардеп и член комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что среди прочего мужчинам предлагается обновлять данные в ТЦК дистанционно, если они находятся за границей.

По его словам, находящиеся за рубежом украинцы смогут обновить данные в несколько способов:

по электронному адресу;

по телефонному звонку;

через электронный кабинет.

Нардепка Ирина Фриз в эфире "Радио Свобода" рассказала, что оформление консульских услуг военнообязанными за границей при наличии военно-учетных документов, как это предусматривает законопроект о мобилизации, необходимое для понимания количества граждан Украины за рубежом.

"Оказание консульских услуг будет происходить в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона с одновременной актуализацией данных. То есть мужчина призывного возраста может прийти, чтобы получить консульскую услугу за эти 60 дней и может обновить свои данные. Указать место нахождения, контактные данные для того, чтобы Министерство обороны и Генштаб имели четкое понимание, какое количество граждан находится за границей", – объяснила Фриз.

Депутат подчеркнула, что о депортации из-за границы украинцев речь не идет.

"Сейчас согласно действующему законодательству, и украинскому, и международному, нет механизма депортации людей во время военного положения из других стран. Никакой депортации происходить не будет. Это только для военного учета нужно для Министерства обороны", - добавила Ирина Фриз.

Кому дается право на отсрочку

забронированным;

признанным лицами с инвалидностью или согласно заключению ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев;

женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов;

женщинам и мужчинам, имеющим ребенка (детей) младше 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка, больного тяжелыми болезнями;

женщинам и мужчинам, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

опекунам лица, признанного судом недееспособным;

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у лица с инвалидностью ІІІ группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

имеющих одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы, или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы). В случае отсутствия невоеннообязанных лиц осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только один из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью;

членам семьи второй ступени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой ступени родства или если члены семьи первой ступени родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения). В случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства норма этого абзаца распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы;

женщинам и мужчинам, имеющим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу.

Штрафы за нарушение мобилизации и военного учета

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации в размере от 3400 до 59500 грн. Речь идет о законопроекте №10379.

за нарушение правил военного учета – штраф от 3400 до 5100 грн;

за повторное нарушение или в особый период – штрафы от 17000 до 22500 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

штрафы от 5100 до 8500 грн для граждан;

штрафы от 17000 до 34000 грн для должностных и юридических лиц.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время:

штрафы от 17000 до 22500 грн для граждан;

штрафы от 34 000 до 59 500 грн для должностных и юридических лиц.

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