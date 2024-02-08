Законопроект о мобилизации "разнесли" со всех сторон: что будут менять

Обновленный законопроект о мобилизации, который в первом чтении поддержала Верховная Рада, поднял шум в обществе. Недовольны все как рядовые украинцы, так и бизнес, и нардепы, и даже омбудсмен выписал замечаний на почти 10 страниц.

Больше всего возмущает украинцев и об изменениях в каких пунктах ко второму чтению уже заговорили публично, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

С чего все начиналось и что теперь?

Что там с мобилизацией ? Этот вопрос больше всего волнует украинцев. Однако обо всем по очереди. Первую версию законопроекта об усилении мобилизации в Украине подали в Верховную Раду в канун новогодних праздников, когда явно садиться и менять документ никто не собирался. Но это дало время, чтобы выслушать все замечания и возмущения людей и всех причастных к принятию решения. Впоследствии законопроект был направлен на доработку инициатору, то есть Кабмину, а на новый документ возлагали много надежд, ведь заседали комиссии и дали свои предложения, замечания выслушали и от уполномоченного по правам человека и от украинцев.

И вот 31 января законопроект о мобилизации уже в новой редакции подают в Совет, но чуда не происходит, и снова начинаются ссоры. Так что же пошло не так ли? Как выясняется, в новом документе, конечно, многое учли, но самые скандальные пункты уже оставили. А именно норма об аресте счетов, если мужчина просрочил все разрешенные сроки на явку в военкомат после вручения повестки. О том, что такого быть не должно откровенно говорят и нардепы.

К примеру, Ярослав Железняк даже предположил, зачем это делается на самом деле: Судя по информации от председателя Коалиции, стратегия по рассмотрению правительственного законопроекта по мобилизации была следующая: Мы героически создаем проблемы — чтобы героически потом их решать (во время второго чтения). Особенно учитывая, что законопроект до этого отзывали на доработку. Я сразу говорил, что блокировка счетов — это дурака, которая ничего не даст”.

О том, что вопросов обновленной версии законопроекта все еще много, говорит и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

“Вопрос к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете до второго чтения:

1. Относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства.

2.Пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения нет, будем искать компромисс.

3.Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал. Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много.

А работы точно будет много, ведь только омбудсмен Лубинец накатал 9 страниц замечаний к обновленной версии законопроекта : «В целом я, как и Омбудсман Украины, соглашаюсь с тем, что нашему государству следует нормативно усовершенствовать вопросы, касающиеся мобилизационной подготовки и самой мобилизации. Однако это должно отвечать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека. К сожалению, правительственный законопроект №10449 по правилам мобилизации и в этот раз имеет ряд противоречивых норм”.

Замечания от уполномоченного по правам человека

Дмитрий Лубинец имеет вопрос о норме о порядке выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке. Здесь, отмечает Лубинец, вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" из военного учета, указываемого в военном билете, на практике становится проблемой, которая тоже нуждается в урегулировании.

Кроме того, уполномоченный по правам человека отмечает, что в законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что и эти предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины. Кроме того, в законопроекте предлагают предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет для получения повесток, а если этого не сделать — придется отвечать перед законом.

Однако такое положение законопроекта, говорит Лубинец, не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины «О защите персональных данных», правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь». В частности, есть и замечания по предоставлению права представителям ТЦК и СП осуществлять проверку военно-учетных документов граждан в возрасте от 18 до 60 лет, Лубинец говорит, что и эта норма также противоречит Конституции, такую проверку могут осуществлять только правоохранители и пограничники.

Также украинский омбудсмен указывает, что в изменениях указано и лишение права на освобождение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период аспирантов, получающих уровень образования за средства физических или юридических лиц на условиях контракта. При этом всем другим категориям соискателей образования в этих условиях право на освобождение от призыва сохраняется, что противоречит требованиям ст. 24 Конституции Украины относительно равенства прав граждан и недопущения их дискриминации по определенным признакам.

Замечания к законопроекту от бизнеса

А вот куда больше замечаний к законопроекту есть у представителей бизнеса, те вообще выписали все претензии на сто страниц. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской Бизнес Ассоциации. Там предупреждают о "неисправимых последствиях" для экономики, если законопроект в таком виде пройдет и дальше.

Представители бизнеса расписали, что им не нравится. В частности, речь идет о регистрации в электронном кабинете призывника. Там отмечают, что это не должно быть обязанностью, поскольку у всех граждан Украины нет технических средств и доступ к интернету. Они выступают и против нормы, что днем вручения повестки, есть не день ее получения, а день ее отправки, там опасаются, что фактически любого можно будет обвинить в уклонении без предоставления реальных доказательств, а еще отмечают, не ясно, как будет работать обязательно военный учет граждан, постоянно проживающих за границей. Ну и еще много-многое и еще раз много замечаний. Но есть и предложения.

“В то же время бизнес-сообщество делилось рядом предложений, в частности, важно: закрепить в законодательстве срок бронирования работников в 12 месяцев, чтобы синхронизировать его с решения по критичности такого предприятия для национальной экономики; разрешить военнообязанным обновлять свои учетные данные после решения о бронировании без потери брони; переосмыслить меры влияния, поскольку, кажется, они все же будут больше иметь коррупционной и карательной, а не мотивирующей (что сейчас так нужна стране) составляющей, и тому подобное”.

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Кроме этого, Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к председателю комитета Совета по национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с призывом создать рабочую группу для доработки проекта до второго чтения, куда просят включить и представителей бизнеса. Если же это не будет сделано, там анонсируют, что последствия влияния на экономику и в целом на страну могут быть невосполнимыми и отмечают, что большим вопросом является, кто за эти ошибки будет отвечать.

Но здесь тоже есть один вопрос: а почему не внесли правки к голосованию в первом чтении? К нардепам с просьбой проголосовать за документ в таком виде как он обращался даже тот же омбудсмен Лубинец. Он объяснил, что провел срочное совещание с министром обороны и отметил, что ко второму чтению Умеров отреагирует на все замечания.

Что дальше?

Так и вышло. Проголосовали за законопроект в таком виде, как он есть, в первом чтении, теперь у нардепов, у комитетов и всех причастных есть две недели на внесение правок. Что и как будет происходить дальше — в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал народный депутат, председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин. Основной тезис — решение о мобилизации запоздалое, оно должно быть принято уже давно и с этим не поспоришь, дискуссии продолжаются.

Впрочем, украинцам от этого не легче люди засыпают соцсети гневными комментариями.

1) Те за границей пойдут попросят убежища из-за преследования и нарушения прав человека, и хер кто вернулся

2) Этот законопроект свидетельствует о том, что мы никогда не будем цивилизованной, демократической страной. У нас прав, как у свободных людей, нет и не будет, из нас делают бесправных рабов. Интересно, где в Европе так относятся к правам человека, как в Украине. Ну и как вы думаете, у нас есть шанс попасть в европейское сообщество? Воинов оставили прав еще в 22 году, и все тихонько промолчали согнув холмы, а теперь гнут всех и снова тихо.

3) Пора подниматься и гнать власть, непозволить себя загнать на бойню

4) С такими решениями в Верховную Раду можно посадить бабушек из подъезда, решения будут принимать на том же качественном уровне, зато гораздо быстрее. Очень сложные и комплексные проблемы пытаются разрулить супер простыми решениями, при этом прикрывая свою некомпетентность "трудной ситуацией, в которой мы в первую очередь должны поддержать воинство".

5) Имеющий женщин — средства на женщин/мам и тп, кто не имеет — в кэш

6) Судя по тому как протащили, то и во втором чтении не факт, что так же не протащат.

Успокоить украинцев решил секретарь СНБО Алексей Данилов. Говорит, что мобилизация должна быть справедливой.

Заявление Данилова

А впоследствии изданию "Украинская правда" Данилов объяснил, что не будет такого, что какие-то нормы в законопроекте, а тем более законе будут противоречить украинской Конституции: "И депутаты, которые несут политическую ответственность за голосование и президент Украины, не допустят того, чтобы антиконституционные нормы были в этом законе. Этот закон должен быть справедливым и понятным всему обществу. У него не должно быть трактовок, которые одни "читают слева, другие читают справа". Он должен быть прост и понятен. Чтобы каждый человек понял, о чем идет речь”.

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