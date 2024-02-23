Законопроект о мобилизации ударит по экономике: НБУ сделал громкое заявление и успокоил украинцев

Национальный банк Украины прокомментировал ТСН.ua статью "Закон о мобилизации ударит по экономике: люди уже выводят депозиты, бизнес взывает об изменениях" и опроверг некоторую информацию.

“Во-первых, не соответствует действительности информация об оттоке средств клиентов из банков через законопроект о мобилизации, поскольку динамика средств на счетах населения в банках в конце декабря — начале января имеет традиционный сезонный компонент. В конце декабря на счета сначала поступают значительные объемы выплат, а в начале января происходят отливы средств населения со счетов в банках: используются средства зарплат и бонусов, которые получены и не использованы в течение нескольких предновогодних и новогодних дней», — отметили в НБУ.

Там также добавили, что показатели 2023-2024 года в целом повторили этот тренд: «В настоящее время банковская система сохраняет высокие запасы ликвидности. С конца января 2024 мы фиксируем рост средств физических лиц в гривне, и этот тренд продолжается в феврале. Более подробно — в свежем Обзоре банковского сектора ”.

"Во-вторых, не соответствует действительности информация о том, что "в предвкушении того, что после окончательного принятия скандального законопроекта о мобилизации украинский бизнес может пойти в "тень" и начнет выплачивать зарплаты работникам прямо на карточки в обход налогов, НБУ предложил ограничить суммы и частоту денежных переводов по реквизитам банковских карт, а также наличные переводы через терминалы самообслуживания”. Национальный банк не принимал и не готовит решения об ограничении операций физических лиц. А по соответствующей ссылке к статье ссылка на слова Гетманцева, а не представителя НБУ”, — резюмировали в Национальном банке Украины.

Напомним, обновленный законопроект о мобилизации, который Верховная Рада уже поддержала в первом чтении, "разнесли" со всех сторон. Недовольны и рядовые украинцы, и бизнес, и сами нардепы. В частности, несовершенный документ представляет угрозу для бизнеса, который в конце концов может уйти в "тень", и в целом для экономики государства, которое и так не слишком крепко держится на ногах.

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