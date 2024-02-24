Законопроект о мобилизации "ударит" по всем: скандальные пункты разозлили людей и бизнес

Угроза людям, бизнесу и экономике страны. Обновленный законопроект о мобилизации, который Верховная Рада уже поддержала в первом чтении, поднял шум. Недовольны все: люди, бизнес и даже сами нардепы. Если документ окончательно будет принят в нынешнем виде, это может повлечь за собой социальный и экономический кризис в Украине.

Об угрозах нового закона о мобилизации для бизнеса, экономики и кошельков рядовых украинцев, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

"Нет" штрафам и блокированию счетов

"Разнесли" со всех сторон: мобилизационный законопроект не выдерживает народной критики. В частности, острые дискуссии вызывают предусмотренные законом санкции в отношении мужчин, которые не явились в ТЦК или проигнорировали повестку. Речь идет об аресте счетов, движимого или недвижимого имущества, запрете на пользование автомобилем, ограничении консульских услуг.

В частности, по аресту банковских счетов, то украинцы в предвкушении угрозы принялись активно забирать свои гривневые депозиты. О заметном оттоке в январе 2024 года сообщил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. В то же время нардеп заверил, что нормы законопроекта, предусматривающие блокировку банковских счетов, не будут поддержаны.

“Вклады в гривне сократились на 3,2% или (“минус” 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения гривневых депозитов с начала Великой войны. В то же время вклады бизнеса сократились на 3,5% (32,5 млрд грн), население — на 2,6% (18,8 млрд грн). Украинцы также сократили свои валютные вклады на 2,1%, в то время как бизнес увеличил такие вклады на 3,2%”

Фермеры в шоке

Масла в огонь подлила нардепка от "Голоса" Юлия Клименко. Она предупредила о серьезных экономических и социальных последствиях, которые могут быть, если в документе оставят нормы, позволяющие конфисковывать сельхозтехнику у малых фермеров. Только представьте – лето, фермеры собирают урожай, работа кипит, а здесь происходит блокировка техники и весь процесс замирает. Последствия будут катастрофическими. Однако в Совете есть противники такой идеи. Например, в комментарии ТСН.ua нардеп от "Слуги народа", член комитета по аграрной и земельной политике Дмитрий Соломчук заявил, что такие нововведения будут заблокированы.

“Данные нормы нельзя поддерживать, их нужно исправлять. Фермеры — одна из отраслей экономики, наиболее пострадавшая за время полномасштабной войны. Войска орков целенаправленно избивали по хозяйствам фермеров, похищали технику, уничтожали животноводческий комплекс. И сегодня фермеры сами разминируют, ищут ресурсы, как посеять и собрать. Комбайны, тракторы и другая агротехника точно не нужна войску”.

Бизнес бьет тревогу

У бизнеса также есть замечания к законопроекту о мобилизации. Впечатляет, что на сайте Европейской Бизнес Ассоциации опубликовали заявление, в котором на ста страницах выписали свои претензии. В частности, речь идет о регистрации в электронном кабинете призывника. В Ассоциации отмечают, что это не должно быть обязанностью, поскольку не все граждане Украины имеют технические средства и доступ в Интернет. Они выступают и против нормы, что днем вручения повестки является не день ее получения, а день ее отправления: опасаются, что фактически любого можно будет обвинить в уклонении без предоставления реальных доказательств. А еще непонятно, как будет работать обязательный военный учет граждан, постоянно проживающих за границей.

Также Украинский совет бизнеса, объединяющий более 100 ассоциаций, заявил, что некоторые критические замечания к законопроекту были учтены, но призвал изъять другие предложения, которые могут повредить уже работающему в режиме выживания бизнесу.

Организация выступает против разрешения военным изымать частный транспорт для военных нужд без надлежащего надзора и против передачи повесток через Интернет. Компании, поставляющие вооружение для ВСУ, также должны иметь возможность предотвратить призыв всех своих сотрудников на военную службу.

Мобилизация "бьет" и по ИТ

ИТ-сообщество не менее беспокоит положение нового законопроекта. В частности, нормы об онлайн-призовах, короткие сроки для обновления личной информации в Интернете, а также отмена отсрочки для тех, кто получает второе высшее образование. По словам главы ИТ-ассоциации Марии Шевчук, из 360 тысяч работников ИТ-сектора, являющегося ключевым экспортным сектором Украины, лишь около 1% имеют отсрочку от призыва. В то же время, около 75% рабочей силы отрасли — мужчины.

“Мы настоятельно призываем власть к диалогу с бизнесом, чтобы нас услышали. Мы могли бы развиваться, платить больше налогов, обеспечивать армию, ведь сейчас есть проблемы с донорской поддержкой в целом”.

Есть шанс на изменения

Напомним, что скандальный мобилизационный законопроект уже проголосовал в первом чтении. После чего глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что до второго чтения документ претерпевает изменения.

“Вопрос к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете до второго чтения: 1. Относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставим все в редакции действующего законодательства. 2.Пересмотрим еще раз подход к аспирантам. Финального решения нет, будем искать компромисс. 3.Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал. Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта.

Количество правок впечатляет

Отметим, что по состоянию на 23 февраля в мобилизационный законопроект подали более 4 тысяч правок. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

“В законопроект о мобилизации подали 3776 правок в электронном режиме. Также подавали вручную – это еще ориентировочно 500 правок. До конца недели они будут вноситься в сравнительную таблицу”.

Когда проголосуют?

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, рассмотреть документ во втором чтении должны 6 марта. Поэтому ждем финальную версию законопроекта. Надеемся, что нардепам удастся сбалансировать интересы военного командования, избранников, бизнеса и граждан.

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