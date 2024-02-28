Законопроект о мобилизации: Вениславский озвучил, чего точно не будет в документе

Во вторник, 27 февраля, Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение законопроекта о мобилизации с более чем 4196 правками.

Федор Вениславский, народный депутат и член оборонного Комитета рассказал, что сегодня было начато рассмотрение законодательных предложений, которые Комитет по общему содержанию условно объединил в 17 основных блоков.

"Вчера прошли первые 6 блоков. Завтра продолжим разбирательство", — рассказал сайту ТСН.ua народный депутат.

Что отклоняют

По словам Федора Вениславского, членами комитета отклонен вопрос об электронной повестке и электронном кабинете военнообязанного.

Федор Вениславский/X (Twitter)

"Относительно электронных повесток и электронного кабинета - Комитет не будет рекомендовать такие законодательные нововведения и будет считать их отклоненными. По ограничению других конституционных прав и свобод, комитет тоже будет против. А именно по блокированию банковских счетов и предоставлению консульских услуг", - рассказал Федор Вениславский.

Что поддержат

По его словам, точно пройдет в законопроект - конкретизация полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по участию в мобилизационных процессах.

"Мы конкретизируем их обязанности, чтобы они не перекладывали все на ТЦК и СП. Также точно пройдет правка о необходимости граждан в возрасте от 18 до 60 лет носить с собой военно-учетный документ и предъявлять его работникам полиции или сотрудникам ТЦК и СП. Также члены Комитета поддержали, что этот процесс - проверку документов и вручение повесток, нужно фиксировать на видеокамеру", - рассказал сайту ТСН.ua народный депутат.

Он добавляет, что сегодня Комитет будет рассматривать вопрос об отсрочке от призыва и бронировании с участием других представителей министерств и ведомств.

Напомним, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что внесет законопроект о мобилизации на рассмотрение Верховной Рады, как только его проработает Комитет по вопросам нацбезопасности и будут рассмотрены все правки, которых есть немало.

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