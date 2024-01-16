Законопроект о военном учете: скандальные нормы о вмешательстве в частную жизнь украинцев не будут приняты

Нормы о вмешательстве в частную жизнь украинцев, а именно о привлечении в Единый электронный государственный реестр призывников персональной информации из разных реестров, скорее всего, не войдут в финальную редакцию законопроекта №10062.

Об этом сообщил в комментарии ТСН.ua народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель профильного Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Речь идет о нормах, предусматривающих внесение в реестр информации об административных правонарушениях украинцев, выездах за границу и долговые обязательства.

Нардеп добавил, что финальное решение сегодня будет принято в зале парламента в ходе голосования. Также Федиенко подчеркнул, что вся чувствительная информация из реестров, дающая право на бронирование или отсрочку, будет храниться именно на территории Украины.

Также читайте Стало известно, когда заработает новый закон о мобилизации

“О реестре УБД, военных, военнообязанных — мы должны запускать процесс, чтобы перейти от бумажных документов и бронирования к смарт-мобилизации, создать сертификат защитника. Например, у вас родился третий ребенок и вы отец или мать троих несовершеннолетних детей. Это автоматически подтягивается к вашему сертификату и там устанавливается статус, что вы имеете соответствующую бронь. Или из реестра забронированных лиц туда будет подтягиваться информация о вас, например, когда вас забронировало предприятие. Все эти данные, реестры будут находиться исключительно на территории Украины, это были мои поправки, коллеги их поддержали.

Что касается других систем, работающих на нашу победу, то здесь Минобороны определило, что с точки зрения безопасности эти системы нужно держать за границей. Мы сделали предохранитель, что разрешение на вынесение таких систем делается совместным приказом с подписью Министра обороны и Главнокомандующего”, — подчеркнул нардеп.

Читайте главные новости дня:

Напомним, в Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект №10062 о госреестре военнообязанных, сертификате защитника и автоматическом обретении статуса участника боевых действий. Документ раскритиковали депутаты и юристы, утверждая о незаконности внесения большого количества личных данных в Реестр, а также об угрозе нацбезопасности Украины.

Читайте также: