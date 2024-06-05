Законопроект о военной полиции, который наделал шуму: скандальные нормы и причины его снятия с рассмотрения

В Раде объяснили, что для принятия этого законопроекта требуются дополнительные консультации.
На прошлой неделе в Верховной Раде инициировали создание в Украине военной полиции, представители которой будут иметь законное право на розыск и задержание военнослужащих и уклонян, а уже 5 июня после общественной огласки законопроект сняли с рассмотрения.
Что это за новая правоохранительная структура, какие скандальные нормы предусматривал этот законопроект и почему его сняли – читайте в материале ТСН.ua.
Стоит отметить, что сегодня в Украине функционирует Военная служба правопорядка в ВСУ.
Также добавим, что Министерство обороны поддерживает этот законопроект и накануне голосования призвало Раду его принять. В оборонном ведомстве заявили, что "этот документ имеет ключевое значение для Вооруженных сил Украины, остро нуждающихся в создании системы юстиции, первым шагом к которой является именно военная полиция".
Что предусматривал законопроект: какие права будет иметь военная полиция
Как говорится в тексте законопроекта, военная полиция сможет временно ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автодорог. Кроме того, полиция может останавливать и производить поверхностную проверку транспортных средств, проверять у водителей документы на право пользования и вождения.
Во время военного или чрезвычайного положения Военная полиция принимает участие в:
- борьбе с враждебными ДРГ на территории Украины;
- охране военных объектов, военных городков и их населения, содействие его эвакуации;
- восстановление и поддержание порядочной дисциплины в воинских частях;
- обеспечении соблюдения особого режима въезда и выезда, а также ограничении свободы передвижения лиц и движения транспортных средств и т.п. (перечень полномочий не является исчерпывающим).
- Военная полиция и ее уполномоченные должностные лица будут также иметь право проверять документы у военнослужащих ВСУ и других формирований, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания и других военнослужащих и правоохранителей.
В то же время военная полиция также сможет:
- вызвать для предоставления объяснений по делам, находящимся в ее производстве;
- задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими собрания, на гауптвахтах военной полиции.
Скандальные нормы, вызвавшие бурную реакцию в обществе – задержание уклонян и проникновение в жилище
Согласно пояснительной записке, военная полиция сможет проверять у водителей документы и проникать в жилище, если будет такая необходимость для установления правопорядка. Также во время задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, будут наделены полномочиями временно ограничивать или запрещать движение транспорта.
"В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и на основаниях, предусмотренных законом, проникать в жилище или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры", — говорится в пункте 11 статьи 16 данного законопроекта.
Интересно, что полномочия военной полиции распространяются и на значительную часть граждан. В тексте проекта закона указано, что эта спецполиция преследует цель "обеспечения правопорядка и военной дисциплины среди военнослужащих, военнообязанных и резервистов".
В общем, у нового правоохранительного органа будут полномочия, похожие на полномочия Нацполиции, но с определенными нюансами.
Что говорят юристы о скандальном законопроекте
Адвокат Катерина Анищенко для ТСН.ua обратила внимание, что вместе с этим законопроектом в парламенте рассматривается законопроект о внесении изменений в административный и уголовный кодексы.
"Если учитывать цель этого законопроекта относительно введения военной полиции, то там подразумевается то, что они имеют право разыскивать именно военнообязанных. То есть дезертиров, уже нарушивших требования закона, а не уклонявшихся, которые не прибыли и не обновили свои военно-учетные данные. Но с учетом того, что на уровне законопроекта предусмотрены изменения в административный кодекс, с учетом цели создания военной полиции, я могу предположить, что именно военная полиция будет совершать оперативно-розыскные действия по отношению к уклоняющимся, которые не обновили свои военно-учетные данные, не вставшие на военный учет, которые были объявлены в розыск и не явились в ТЦК", — сказала она нам.
Также законопроект предлагает легализовать "доносы" за деньги. Об этом говорится в статье №9.
"Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений", — говорится в тексте документа.
Адвокат Катерина Анищенко пояснила, что этой нормой "хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя, дезертира и так далее".
Как объясняют снятие с рассмотрения законопроекта сами нардепы
В среду, 5 июня, Рада сняла с рассмотрения законопроекты №6569-д и 6570-д о создании в Украине военной полиции.
"Сняли с рассмотрения недели №6569-д и 6570-д – проекты законов о военной полиции. За такое решение – 278 (голосов депутатов – ред.)", – написал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк на странице в телеграмм-канале .
По его словам, парламентарии вернутся к рассмотрению этих законопроектов после проведения дополнительных консультаций.
Напомним, ранее мы сообщали, чем планирует заниматься военная полиция.
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