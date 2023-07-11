Законопроект об авто без пошлины для участников боевых действий должны доработать: что планируют изменить

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий участникам боевых действий ввезти авто без пошлины, отмечают корреспонденты ТСН.

За ним – в действующий налоговый и таможенный кодексы внесут изменения. Участникам боевых действий, с начала полномасштабного вторжения, а также гражданским, потерявшим свою машину из-за агрессии россиян, разрешат ввезти авто из-за границы без пошлины. Чтобы решение, призванное помочь защитникам и пострадавшим от войны, не превратилось в очередную схему аферистов — законодатели прописали несколько правил.

К примеру, автомобиль должен быть зарегистрирован на того, кто его покупает. К тому же владельцу на три года запретят продавать приобретенное авто. Сбыть машину по доверенности – тоже нельзя. Кроме того, управлять транспортным средством разрешено будет только владельцу.

Все эти условия, по мнению автоэкспертов, могут стать основанием для отправки законопроекта на доработку. Ведь в том виде, в котором законопроект существует сейчас, правоохранители смогут быстро обязать владельца полностью оплатить пошлину, без предоставления новой льготы.

“Возникшая идея позволить самым отважным украинцам ввозить автомобили без уплаты въездной пошлины. Есть разные мнения вокруг законопроекта, чтобы не начали снова пользоваться все, пока участники боевых действий воюют за победу. Поэтому в законопроекте уже поставлены определенные предохранители. Однако возможно в первом чтении, если бы мы приняли этот законопроект, коллеги другие добавят еще какие-то дополнительные предохранители”, - говорит нардеп Павло Бакунец.

цены на горючее на заправках в среднем выросли на 3–3,45 грн/л. Однако на этом повышение стоимости еще не завершилось. Напомним, что за первые 10 дней июля, по возвращении довоенных налогов,Однако на этом повышение стоимости еще не завершилось.

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