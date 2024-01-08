Законопроект об усилении мобилизации в Украине: кого будут призывать и как наказывать уклонистов

В Украине готовятся принять новый проект закона об усилении мобилизации. Сейчас по нему продолжаются дискуссии, поскольку есть противоречивые нормы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Коваленко.

О чем идет речь в новом проекте закона

О правительственном проекте закона, который уже назвали "жестким" - о новых правилах мобилизации до сих пор известно немного.

На заседание комитета, который должен определиться, подавать ли этот проект на голосование на этой неделе, лично приходили Главнокомандующий, министр обороны и глава Генштаба. О градусе накала свидетельствует и то, что Марьяну Безуглую - главный источник информации о проекте уже хотят отозвать с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности: постановление уже зарегистрировано.

Само решение по законопроекту должны принять в ближайшие дни, сообщил секретарь этого парламентского комитета Роман Костенко.

В проекте закона предусмотрены штрафы для уклонистов, блокировка денег, электронные повестки. Все это и многое другое из опубликованного законопроекта вызвало общественный резонанс.

Предлагают призывать мужчин не с 27 лет, как сейчас, а с 25.

Электронный кабинет и электронная повестка, которая в него должна поступить. Или же на ваш имейл. Но пока не понятны технические вопросы: как проверить актуальность почты, не попала ли повестка в спам и что делать, если у вас нет электронной почты вообще.

Повестки будут иметь четкий срок явки, чего не было раньше.

Мобилизация из-за рубежа. Это то, на что уже начали реагировать украинцы, проживающие за пределами нашего государства - это оформление документов в дипломатических учреждениях. Пока можно, а дальше - возможно только с постановкой на учет. Эта норма дискутируется. Но отдельно есть и строка о - "на службу призываются военнообязанные независимо от места их пребывания".

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

А вот нормы, по которым будут наказывать уклонистов:

Ограничение вождения автомобилем;

Не смогут получить водительские права;

Запрет на сделки с недвижимостью и другим имуществом;

Отказ в кредите

Впрочем, есть и более серьезные наказания – тюремный срок от 3 до 5 лет. Это будет угрожать и тем, кто не идет на медицинское освидетельствование. Вырастет санкция для нарушителей правил мобилизации и военной службы. До 153-204 тысячи гривен.

Также нарушителей можно будет задержать на 3 суток для установления личности и выяснения обстоятельств нарушения. Эту норму дискутируют.

Почему мужчин стали более тщательно проверять на границе? И что с законопроектом о мобилизации?

Вред для экономики

И из этого не полного перечня идей в проекте закона депутаты уже усмотрели нормы, от которых больше вреда, чем пользы. В частности для экономики. Бизнес как минимум уйдет в тень, официально не будут оформлять работников, поступления в бюджет упадут. Да и конституционные права никто не отменял.

"Пополнение войска - это где-то и потеря экономики. Мы должны понимать, что те средства или те методы, которые будут применяться в этом новом законе о мобилизации, во-первых, не нарушают Конституцию", - заявил член оборонного комитета ВР Егор Чернев.

И такие нормы, по словам депутата, не примут. Подробно рассказать об обсуждении проекта на комитете нардепу запрещает гостайна.

Демобилизация будет только после 3 лет службы в ВСУ

Впрочем, журналистам стало известно, что на комитет лично приходили Главнокомандующий, министр обороны и глава Генштаба. В частности Валерий Залужный против призыва осужденных и судимых. Дискутируют относительно лиц с 3 группой инвалидности. Ведь с 1 и 2 могут уволить со службы, а с 3 пока нет. Термин "ограниченно годные" хотят убрать.

На комитет приходили и министр образования и глава Нацполиции. Чтобы учителей и полицейских не мобилизовали.

По демобилизации пока цифра такая же - 36 месяцев. То есть те, кто с 24 февраля 2022 года воюют, смогут уволиться в феврале 2025 года.

Наконец освободят срочников, которые буквально зависли - и домой их не отпускают, и в армию не берут.

Напомним, почему США и ЕС не дают нам оружие, и есть ли у Украины "план Б".

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