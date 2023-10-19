"Закрой свой ротик!": в Киеве родители обвиняют воспитательницу садика в избиении двухлетнего ребенка – что известно

В Киеве родители обвиняют воспитательницу в избиении двухлетнего ребенка. После посещения детского сада у девочки на шее заметили кровоизлияния, которые педагог замазала зеленкой. Ребенок объяснил, что воспитательница закрывала ему рот, била и пугала полицией, если он не перестанет плакать.

Воспитательница, как рассказала в комментарии сайта ТСН.ua мама пострадавшей Анастасия Настека, утверждает, что случайно поцарапала шею кофтой, когда переодевала ребенка. Впрочем, родители, судя по повреждениям, в это не верят. Они обратились с заявлением в полицию.

Что произошло в садике

Инцидент произошел 11 октября в яслях государственного детского сада №513. Анастасия рассказала, что отдала ребенка утром без каких-либо повреждений. В десять часов ей позвонила воспитательница и сообщила, что случайно поцарапала ребенку шею. Уверила, что уже все хорошо, она замазала царапину зеленкой.

“Я ей поверила и не ехала в садик, чтобы посмотреть. В три часа дня ребенка забрал отец. Влада была в какой-то другой кофточке. Они ему начали говорить, что там какая-то царапина и все замазали. Он торопился, шея была прикрыта, поэтому не придал этому значения. Пока не пришел домой, и Влада не начала рассказывать, что случилось”, – говорит Анастасия ТСН.ua.

Мама рассказывает, когда пришла домой и посмотрела на шею ребенка, поняла, что это кровоизлияния, а не царапины. Ведь повреждений наружной ткани не было. Отец попросил девочку рассказать, что произошло в садике и снял это на видео.

Травмы и ссадины на шее ребенка в садике замазали зеленкой

“Он ее спрашивал, что случилось. Говорит "я дралась". С кем ты дралась? "С Федоровной". Это воспитательница. А откуда это у тебя? И показывает на шею. "Это я билась". А почему? "Потому что я плакала и хотела к маме". А что она делала? "Она мне делала так, так". И по шее себя бьет. Потом закрывает себе рот рукой и говорит: "Закрой свой ротик я сказала, рот закрой свой!" – рассказывает ТСН.ua Анастасия.

Тогда родители обратились в полицию. Написали заявление и зафиксировали телесные повреждения. Однако женщина говорит, что правоохранители не хотели регистрировать обращение, пока они не дали инциденту огласку.

"Когда мы приехали в полицию, к нам не спустились с ювенальной превенции, никто не осмотрел ребенка. Лишь после того, как мы огласили это событие, выложили фото, видео в интернет. У нас вопрос не только по царапинам – то, что видно. А и то, что ее еще и били и закрывали рот рукой. Пока мы не наняли адвоката, с нами никто не связывался”, – рассказывает ТСН.ua Анастасия.

Женщина говорит, что ясельки, куда ходил ее ребенок, посещают дети от 1,5 лет. Они еще не говорят или могут сказать только несколько слов. Дочь Анастасии постарше, поэтому ей удалось узнать, что произошло в садике.

“Они (родители – ред.) преписывались. Кто-то сказал, что вообще нет вопросов к воспитательнице. Кто-то, что однажды забрали ребенка, он был тоже помазан зеленкой, шея: “Но мне сказали, что другая девочка ее укусила. Я у ребенка ничего спросить не могу, он ответить не может. Но когда зеленка сошла с шеи, там уже ничего не было”. Кто-то писал, что ребенок очень боится этой воспитательницы, потому что она громко разговаривает. И этот малыш начал писаться и бояться идти в садик. А относительно избиения или каких-либо телесных повреждений никто не писал”, – рассказывает ТСН.ua Анастасия.

После инцидента пострадавшую девочку осмотрели врачи. Ее состояние определили как средней тяжести. Ортопед-травматолог обнаружил поверхностную травму других частей шеи и ссадины. А невролог – острую нервную реакцию на стресс. По словам Анастасии, после инцидента ребенок боялся, что его отведут в садик. Девочка также рассказывала, что воспитательница пугала ее.

"Она просто сидит ест и вдруг начинает: "А Федоровна делала так". Ногтями, пальцами по шее показывает. Потом играет с куклой, купает ее, начинает ее бить и говорит: "За тобой сейчас полиция приедет, закрой свой рот, за тобой приедет полиция", – говорит ТСН.ua Анастасия.

Мама Влады хочет справедливости: чтобы полиция провела расследование и наказала виновных.

“Я хочу, чтобы следствие было. Чтобы они выяснили, чем это было сделано. И вообще, как такое можно допустить, что маленького ребенка в детском садике маленького били, закрывали ей рот”, – рассказывает ТСН.ua Анастасия.

Что говорят в детском саду

Редакция ТСН.ua обратилась за комментарием к директору детского сада №513 Зинаиды Тищенко, чтобы она рассказала их версию инцидента.

"Не могу сейчас комментировать в связи с тем, что комиссия продолжает работу и результаты будут только после окончания расследования несчастного случая с ребенком. Я все прокомментирую после того, как комиссия закончит работу”, – сказала директор.

Зинаида Тищенко также не смогла ответить, продолжает ли работать воспитательница, которую подозревают в избиении ребенка. Однако, по словам мамы пострадавшей девочки, педагога не отстранили.

“Как сказала директор, ей и няне выписан выговор за то, что они не сообщили об инциденте. А у них нет оснований для отстранения воспитательницы на данный момент”, – говорит Анастасия.

Какое наказание может грозить воспитательнице

В полиции возбудили уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Максимальное наказание, которое может грозить воспитательнице, это исправительные работы на срок до одного года. Однако после получения результатов экспертизы правонарушения могут переквалифицировать.

Раньше мы писали о том, что в киевском детском саду пытали малышей. Воспитатели закрывали детей в шкафу, обматывали скотчем и душили. Заведение работало якобы по методике АВА-терапии, но на самом деле работники причиняли детям сильные физические боли и моральные страдания.

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