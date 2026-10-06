Закроют ли турели с ИИ теперь небо над Киевом: военный назвал сценарий

Во время атак Киев будут защищать новые установки с пулеметами — турели / © ТСН

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В Украине и непосредственно в Киеве заговорили о начале частичного решения проблемы сбивания реактивных «Шахедов» — по словам и президента Украины Владимира Зеленского, и его советника Сергея «Флеша» Бескрестнова в Киеве установлено 12 турелей (поворотных установок с закрепленными на них крупнокалиберными пулеметами).

Дополнительно Сергей Флэш предостерег, что во время тревог опасно находиться у окон.

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Насколько турели способны решить вопрос эффективного сбивания, из-за их ли появления вчера, 5 октября, в Киеве существенно, по сравнению с прошлыми днями, уменьшилось количество атак и тревог — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко.

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«Турели — это частичное решение, которое работает только в комплексе, поскольку на самой турели стоят пулеметы 50-го калибра. Соответственно, есть ограниченная дальность, поэтому сам пулемет не является окончательным решением, он является вспомогательным средством, работает в случае попадания дрона в зону его поражения», — отмечает он.

Турель с пулеметом. Фото со страницы С. Флеша

И добавляет, если воздушная цель летит далеко и высоко, то турель не предотвратит этого: «Если только турели не начать оснащать, например, переносными зенитными комплексами или аналогами. Это не исключено, но пока такого нет. Надо понимать, что турели эффективны против «Шахед-136». Но не всегда. Год назад у нас схватились за идею дронов-перехватчиков. Почему? Потому что «Шахеды» начали летать свыше 2 км и стали недостижимыми для большинства мобильных огневых групп, которые к тому времени по ним работали. Соответственно, появилась идея дронов-перехватчиков. Откат назад у россиян не состоялся — дроны не стали летать ниже. Поэтому турели — это частичное вспомогательное решение усиливает ПВО в зоне Киева, но точечно и ограниченно. Оно не решает комплексных задач по закрытию неба».

Согласно анализа Александра Мусиенко, в целом количество российских атак и воздушных тревог за последние два дня в Киеве уменьшилось из-за того, что ВСУ работают на поражение пусковых площадок и мест расположения российских БПЛА и ракет в Брянской и Орловской областях.

Воздушных тревог несколько уменьшилось: в чем причина

«В Брянской области была отработка по силам 26 бригады ракетных войск России, в Орловской области в течение нескольких недель пытались отрабатывать Цымбулову — по большому месту хранения и запуску реактивных БПЛА. Это привело к уменьшению запусков. Плюс к тому работают авиация, зенитно-ракетные войска. В комплексе все это дает эффект, который мы видим. Ну а турели — это важный, но вспомогательный элемент», — разъясняет Мусиенко.

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По его убеждению, дефицит боеприпасов для этого вооружения не прогнозируется.

Как известно, военные неоднократно предупреждали об опасности нахождения у окон во время воздушных тревог.

Мусиенко рассказал об этом несколько подробнее. «Скажем так, есть своя специфика работы мобильных огневых групп в городе. Специфику работы турели сейчас оценить сложно, поскольку случаев применения не так уж много. С точки зрения рисков они, к сожалению, присутствуют. Но ясно, что эти расчеты никто не ставит среди жилых кварталов».

Резюмируя, Мусиенко говорит, что, по сути, это увеличение мобильных огневых групп.

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«Но логика в том, что они должны работать как бы более эффективно, быстрее принимать решения. То есть мы тестируем, как технологии искусственного интеллекта изменяют сейчас подходы к применению систем ПВО. В данном случае — ПВО малого радиуса действия. Дополнительные решения по усилению ПВО готовятся. Это комплексный вопрос. ВСУ со своей стороны работают по территории России, наносят удары. Это ключевое. О ПВО можно говорить часами, но без ударов по точкам пуска и местам производства эту проблему вообще не решить. Это единственное решение. Плюс могут готовиться решения по расположению ПЗРК. Для прикрытия мостов. Это решит задачу именно по отражению атак именно по мостам», — говорит Мусиенко.

Что такое турель

О именно пулеметной турели известно, что это специальная отдельная мобильная или стационарная платформа для крепления пулемета. Среди ее преимуществ называют то, что она способна обеспечивать быстрое наведение оружия вертикально и горизонтально.

По словам Сергея Флеша Бескрестнова, современные турели — это инновационное украинское решение, которое сбивает Шахеды с помощью пулеметов под управлением искусственного интеллекта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия может разорвать Киев пополам: в NYT предупредили о «кошмаре» для столицы. Россия все чаще бьет по мостам Киева, и новые атаки могут превратить передвижение по городу в серьезную проблему.

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