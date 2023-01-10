Закрыл небо ценой собственной жизни: ТСН получило эксклюзивные кадры работы военных под Бахмутом

Недалеко от Бахмута героически погиб оператор противовоздушного зенитно-ракетного комплекса. Боец 63-й бригады сбил вражеский бомбардировщик СУ-25, но сам уберечься не сумел. ТСН получила эксклюзивные кадры с передовой, которые сняли военные о своей работе и цене, которую им ежедневно приходится платить за свободу.

На видео, которое военные снимали под Бахмутом, видно развитие событий. Пост воздушного наблюдения на крыше здания заметил враждебный самолет, который шел низко и нес ракеты в сторону наших позиций. Расчет противовоздушной обороны среагировал мгновенно. Оператор ПЗРК "Стингер" Алексей Новицкий — доброволец, который на войне с первых дней — закрыл для российской авиации украинское небо ценой собственной жизни.

Успешно сбив сушку оккупантов, Алексей вместе с побратимами успел спуститься в укрытие. Понятно, что после выстрела и обнаружения себя для врага оставаться на месте было опасно. Но по рации передали новую пару вражеских истребителей, надо было снова выйти на позицию.

В этот момент и начался обстрел вражеской артиллерии. Один из снарядов попал в пункт наблюдения, Алексей погиб на месте. Его боевой товарищ травмирован, ныне в госпитале. «Я даже не понял, как он прилетел к нам. Отбросило меня, этого я увидел уже, когда схватился за "Стингер" бежать вниз. Дружили мы с ним с того момента, как только нас призвали. Он был хорошим человеком, всегда отзывался, когда его что-то просили”, — вспоминает последние минуты до трагедии побратим погибшего бойца.

Алексей Новицкому было 50, он родом из Хмельнитчины, до войны работал строителем и добровольцем ушел на фронт. Дома осталось трое детей и мать. "Командование части передало документы на награждение младшего сержанта Новицкого посмертно званием "Героя Украины". От себя скажу, нам дорого обошелся этот самолет», – говорит его командир.

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