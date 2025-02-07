"Закрыла собой 4-месячного ребенка": россияне ударили по жилому дому в Николаеве, реакция людей шокирует

Николаев иногда кажется мирным, но так только кажется. В каждом районе есть разбитые дома, инфраструктура, школы, университеты, магазины. Фанерами здесь заставлены окна почти везде и вот снова. После почти месячного затишья по городу ударили россияне.

TSN.ua отправился в Николаев, чтобы показать, как на самом деле живет город сейчас.

Два дрона попали в жилые дома. За эти дни, что мы в Николаеве общались с людьми, все говорили, что на самом деле в городе стало гораздо тише, меньше прилетов и в город возвращается очень много людей. Но, к сожалению, ночь на 22 января стала исключением. Россияне атаковали город "Шахедами" и один из них влетел в крышу многоквартирного дома.

Сразу начались восстановительные работы, все происходило очень быстро. Но больше всего удивила реакция людей на этот обстрел.

"Ну нормально… Прилет и все. Детей в укрытие. Укрытие в туалете. Всё нормально, детей собрали, перевезли. Сейчас собираем вещи переезжаем немного. Я и вчера была спокойна. А что мы сделаем, если есть прилеты? Мы ведь ничего не сделаем. По Николаеву постоянно где-то там что-то прилетает, но я не слежу, это не мое дело, где оно прилетает. У нас рамы оконные разбиты и все. Даже если бы и что-нибудь было, главное, что все все живы, а все остальное такое”, – говорит местная жительница Олеся.

Местная жительница Олеся/Скриншот по видео TSN.ua

“Конечно испугались. Потому что у нас выпало одно окно на ребенка, стекло. Ребенок спал. Ну а так нормально”, – рассказывает еще одна жительница Николаева Евгения.

Всего за ночь в Николаеве произошло два прилета. Оба они пришлись по жилым кварталам, по домам людей. Видно, что достаточно сильные разрушения. По второму адресу есть пострадавшая женщина, но, к счастью, обошлось без жертв.

Жительница Николаева Наталья рассказала, что в момент атаки была дома мужчиной и четырехмесячным ребёнком. Все произошло так быстро, что они не успели спуститься в укрытие.

Местная жительница Наталья/Скриншот по видео TSN.ua

“Я в этот момент выходила на улицу вешать стирку с мужем. У нас маленький ребенок четыре месяца. Я вернулась к ребенку, потому что очень большое было зарево. Я бегом надела шапочку, накрыла его халатом и быстренько хотели выбежать на улицу. Но мы не успели, успели только закрыть дверь и все. Это такой был хлопок. Я прикрыла ребенка собой. Все так произошло мгновенно. Теперь нужно быстро что-то делать, потому что негде ночевать с ребенком. Чтобы службы помогли поставить все, крыша течет, уже капает с потолка”, – рассказала местная жительница Наталья.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НИКОЛАЕВ — ГОРОД-ФОРПОСТ! Чем гордятся местные жители и почему возвращаются в уничтоженные села?

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