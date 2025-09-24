Закрыли ли дело Гонгадзе: жена рассказала, нашли ли заказчиков убийство журналиста

Мирослава Гонгадзе / © YouTube-канал Марічка

Журналиста Георгия Гонгадзе убили в ночь с 16 на 17 сентября 2000 года в окрестностях Киева, а его обезглавленное тело нашли через полтора месяца в Таращанском лесу Киевской области. Хотя осуждены исполнители убийства, заказчики преступления до сих пор не установлены, а дело остается одним из самых громких в истории независимой Украины.

Жена погибшего, журналистка и общественная активистка Мирослава Гонгадзе в интервью Маричке Падалко рассказала, на каком этапе сейчас дело и не закрыли ли его.

По словам Мирославы, за последние четыре года правоохранители не связывались с ней.

«Честно, я даже не знаю, на каком этапе это дело сейчас. За последние четыре года прокуратура со мной об этом совершенно никак не общается. Дело было, оставалось в прокуратуре, и до президента Зеленского я еще последний раз с кем-то в прокуратуре встречалась. За последние годы, с 2021 года, я практически не знаю, что с этим делом», — рассказала Мирослава Гонгадзе.

Она говорит, что ее не признали потерпевшей по делу о заказчиках убийства мужча.

«Я была потерпевшей во время исполнителей преступления, а дело с заказчиками какое-то очень странное. Я требовала признать меня потерпевшей в деле о „самоубийстве“ Кравченко. Меня также не признали потерпевшей, поэтому не знаю, на какой стадии это дело», — говорит женщина.

Юрий Кравченко — министр внутренних дел Украины в 1995-2001 годах. Осужденный за преступление Алексей Пукач свидетельствовал, что Кравченко отдал приказ «убрать журналиста».

В 2005 году, за день до допроса в Генпрокуратуре, Кравченко обнаружили мертвым с двумя огнестрельными ранениями в голову — официально это было признано самоубийством.