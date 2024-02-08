Закрыли рот и попросили "писать в штаны": как представители ТЦК "наехали" на женщину в Одессе

Балаклавы вместо открытых лиц, хамство и ненормативная лексика. Рейды представителей ТЦК в общественных местах Одессы продолжают шокировать украинцев.

Куда посетили и что натворили одесские военные на этот раз, и действительно ли это были законные представители ТЦК, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Представитель ТЦК "наехал" на женщину

Появились очередные показания конфликтов работников ТЦК с гражданскими лицами в Одессе. Видео громкого инцидента между женщиной и военкомами было снято в маршрутке. Одна из женщин высказала претензии по поводу того, что маршрутку остановили представители ТЦК и не дают ехать дальше. Поэтому люди опаздывают на работу. На что ему сразу ответил мужчина в форме. Ответ был довольно красноречив. К сожалению, к литературному украинскому эта лексика не имеет никакого отношения.

Одесса: "К рейдам ТЦК хохлонацистов с целью отлова хохлов для могилизации привлекают ряженых под военных "титушек", которых и близко не было на фронте — настоящие ветераны гнушаются такими полицейскими функциями. Ряженым доплачивают из коррупционных фондов" — пишут .com/c16AvLzI1S – Александр Ш. (@Shman58) February 7, 2024

ТЦК предоставляют больше полномочий?

Кстати, ранее заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявлял, что террор ТЦК дискредитировал идею мобилизации : Это должно быть прекращено как можно быстрее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы. Над этим вопросом, в частности, мы сейчас работаем».

И реально работают, потому что уже в первом чтении нардепы поддержали скандальный мобилизационный законопроект. А там – сюрпрайз-сюррпрайз. Представителям ТЦК хотят предоставить еще больше полномочий. Планируется привлечение органов военно-гражданских и военных администраций к активному участию в мероприятиях по мобилизации, в частности к оповещению и обеспечению прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, в сборные пункты и воинские части.

То есть теперь вся та "кроткая мобилизация", которую мы наблюдаем на улицах, в ТЦ, маршрутках и дома, будет законной. Даже после того, как Уполномоченный по правам человека Дмитрий Любинец отметил, что ТЦК это военные подразделения, а согласно Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины даже в случае введения военного положения.

“Я, например, не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы? У нас есть органы, которые проверяют документы граждан Украины, — это Национальная полиция, в первую очередь, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия. Но точно не военные.

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ТЦК посетили базар

Но на этом конфликты между гражданскими и ТЦК в Одессе не завершаются. В сети распространяется еще одно видео активной работы военнослужащих на улицах города. На этот раз одесские представители ТЦК посетили поиски мужчин призывного возраста на оптовый рынок на Таирова. Однако не все это восприняли хорошо. Местные продавщицы выступили против таких гостей в форме и настойчиво попросили военных покинуть торговую площадку.

Одесса.

Женщины прогнали тцк-шников с рынка. pic.twitter.com/RAfxAZ3jYX — Дуся Нюшина (@DNusina) February 8, 2024

На этом женщины не остановились. Некоторые из представительниц прекрасной половины человечества закрыли свои рабочие места и пошли провожать военных, чтобы те даже не соприкасались с ними на базар. Представители ТЦК не сказали ничего и под давлением продавщиц, вероятнее всего, направились к выходу с торговой площадки.

"Тетушки" вместо ТЦК?

Кстати, вам не показалось странным, что представители ТЦК почему ходят в балаклавах? Интересно, в чем причина такой секретности? А тут еще одесские паблики пишут, что местный ТЦК начал привлекать к мобилизации титушек вместо военных. Об этом сообщается в контексте видео с конфликтами мужчины в военной форме с шевроном 72 ОАМБр. Как пишут в СМИ, этот мужчина кричал матом на людей и утверждал, что полтора года воевал под Бахмутом.

Также в пабликах отмечают, “что касается рейдов ТЦК с целью отлова мужчин для мобилизации привлекают подряд военных “титушек”, которых и близко не было на фронте — настоящие ветераны ВСУ такими полицейскими функциями не хотят заниматься. Ряженым доплачивают из внебюджетных коррупционных фондов, кто знает”. Пока что официальной реакции Одесского ТЦК на эту историю не последовало.

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