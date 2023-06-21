Закрыть ФЛП онлайн можно будет уже сегодня: в "Дие" стартует новая услуга

В Минцифре напомнили, что зарегистрироваться предпринимателем через приложение можно всего за 15 минут.

Закрыть ФЛП онлайн в Украине можно будет уже с 21 июня в приложении "Дия".

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

В частности, он рассказал об успешных результатах функции открытия ФЛП через "Дию".

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"Открытие ФЛП, которое когда-то стало автоматическим, на том количестве ФЛПов, которые были открыты, сохранило государству 73 тысячи человеколет. То есть – времени, когда человек открывает заявление, проверяет", – сообщил Баник.

Он отметил, что благодаря функции открытия ФЛП в "Дие" предприятие в Украине можно зарегистрировать примерно за 15 минут.

"У нас на открытии уже 10 полей и автоматически за полторы секунды ты открылся. Сейчас – еще и закрытие. Буквально сегодня она станет уже доступной. То есть закрытие ФЛП станет доступным в автоматическом режиме именно сегодня", – рассказал представитель Минцифры.

Какие услуги доступны в "Дие" сегодня

В приложении "Дия" на сегодняшний день доступны 25 электронных сервисов. В частности, там можно открыть ФЛП, уплатить налоги, задонатить на армию, сгенерировать судебное решение, получить справки и выдержки или посмотреть телевидение в смартфоне. И это не полный список.

Одна из последних новых услуг в "Дие" — обмен и восстановление водительского удостоверения. Она стала доступна в конце мая. Воспользоваться ею могут как водители-новички, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения, так и те, кто потерял или повредил документ, сменил фамилию или просто хочет пользоваться цифровым документом.

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